Pocas veces espero una serie con tantas ganas como estoy aguardando el estreno de “El Eternauta” en Netflix. Y no es solo porque esté basada en una de las novelas gráficas más icónicas de Argentina (y de toda Latinoamérica), sino porque esta historia tiene algo que me atrapó desde la primera vez que la leí: una mezcla brutal de ciencia ficción, drama humano y una reflexión muy profunda sobre lo que significa resistir en comunidad.

“El Eternauta” es una adaptación de la obra escrita por Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López, que tiene décadas de historia pero que, paradójicamente, se siente más actual que nunca. En un mundo donde la incertidumbre parece una constante, esta historia llega para recordarnos que la unión, la estrategia y la empatía pueden ser nuestras mejores armas, incluso frente a lo desconocido.

Y ahora, con la versión de Netflix, parece que todo ese universo cobra vida de una forma que muchos (me incluyo) soñamos durante años. La producción promete una calidad impresionante, un reparto de lujo y una narrativa fiel a su espíritu original, pero con los recursos técnicos que se necesitan para atraparnos frente a la pantalla desde el minuto uno y con toda la tecnología que eso representa para que el producto sea de primer nivel.

¿DE QUÉ TRATA “EL ETERNAUTA”?

Imagínate esto: un día cualquiera, en pleno verano en Buenos Aires, empieza a caer nieve. No tiene sentido, ¿verdad? Pero no es una nevada cualquiera. Es letal. Toca tu piel y te mata en cuestión de segundos. Así comienza esta historia: con un fenómeno inexplicable que siembra el caos en cuestión de minutos y que pondría en jaque mate a cualquier sociedad del mundo.

El protagonista, Juan Salvo, está en su casa con su familia y unos amigos cuando la nieve empieza a caer. Con una calma desesperada, se organizan, improvisan trajes herméticos y deciden resistir. Pero lo que parecía una catástrofe climática se convierte rápidamente en algo mucho peor: una invasión extraterrestre planeada con precisión. A partir de ese momento, “El Eternauta” se transforma en una historia de supervivencia y resistencia, donde los personajes tienen que enfrentarse no solo a enemigos invisibles, sino también a sus propios límites.

Ricardo Darín como Juan Salvo en la serie "El Eternauta" (Foto: Netflix) ×

ACTORES Y PERSONAJES PRINCIPALES DE “EL ETERNAUTA”

Una de las cosas que más me entusiasmó fue ver el nivel de actores y actrices que reúne la serie. Te dejo el reparto principal:

Ricardo Darín como Juan Salvo

Carla Peterson como Elena

César Troncoso como Alfredo Favalli

Andrea Pietra como Ana

Ariel Staltari como Omar

Marcelo Subiotto como Lucas Herbert

Claudio Martínez Bel como Polsky

Orianna Cárdenas como Inga

Leixandre Gomez Davi como el alienígena Mano

Mora Fisz como Clara Salvo

Marcelo Subiotto como Lucas y César Troncoso como Favalli en "El Eternauta" (Foto: Netflix) ×

FECHA DE ESTRENO Y DÓNDE VERLA

Toma nota porque no falta nada: “El Eternauta” se estrena en Netflix el miércoles 30 de abril, y lo mejor de todo es que van a lanzar los seis episodios de la primera temporada de una sola vez. Así que, si eres de los que aman hacer maratones, este es tu momento.

EL TRÁILER Y EL TONO DE LA SERIE

Si todavía no viste el tráiler, te lo recomiendo. Es breve pero potente. Hay una escena, en particular, en la que los personajes empiezan a entender que esa nieve no es natural… y que nadie afuera va a sobrevivir. Ese momento está cargado de tensión y simboliza perfectamente lo que nos espera en la serie: un ambiente claustrofóbico, desesperado, pero lleno de humanidad.