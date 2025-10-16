“27 noches” llega a Netflix y no es una película más de comedia, de esas que se pierden en el montón: vale la pena verla y no solo por el elenco que reúne o por haber sido dirigida por Daniel Hendler, sino porque detrás hay una historia profundamente humana, que habla de lo que ocurre cuando se mezclan la vejez, el poder, la familia y el juicio social sobre la cordura. Y sí, también porque está basada en una novela inspirada en un hecho real, lo cual siempre suma un peso emocional distinto.

Estrenada mundialmente en el prestigioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián, “27 noches” fue parte de la Sección Oficial, lo que ya nos adelanta que no se trata de una comedia ligera o de un drama común. Es una película que mezcla con inteligencia el drama, la ironía y un tipo de humor muy fino, casi incómodo por momentos, pero absolutamente necesario para contar esta historia.

La película es una adaptación de la novela homónima escrita por Natalia Zito, publicada en 2021 y basada en un caso que ella misma vivió de cerca. Este detalle se siente en cada escena, pues hay una sensibilidad muy real detrás de los personajes, y eso se nota especialmente en Martha, la protagonista, interpretada magistralmente por Marilú Marini. Su actuación tiene una fuerza y una ternura que atraviesan la pantalla.

La película llega a Netflix el 17 de octubre de 2025 y te recomiendo la veas y analices para que entiendas cuál es el mensaje. Por lo pronto, acá te dejo toda la información de esta nueva producción argentina.

¿DE QUÉ TRATA “27 NOCHES”?

Es la historia de una mujer mayor que, tras una vida llena de arte, independencia y excentricidades, termina internada en una clínica psiquiátrica. Sus hijas dicen que sufre de demencia, excuspandose en sus actitudes un tanto libertinas. Pero… ¿es eso cierto? ¿O simplemente ya no encaja en lo que esperamos de una persona de su edad?

El personaje de Martha Hoffman, de 83 años, es todo menos convencional. Es adinerada, sí, pero también libre, intensa, misteriosa. De pronto, y sin mucha explicación, sus hijas deciden que debe ser internada. Y ahí aparece Leandro Casares, un perito judicial interpretado por el propio Daniel Hendler, que tiene la tarea de determinar si necesita ayuda médica o si todo es parte de un plan para quitarle el control de su fortuna.

A medida que avanza la historia, la película nos hace cuestionar qué entendemos por “normalidad”, qué tanto se protege realmente a las personas mayores y cuánto hay de interés personal en las decisiones familiares. Lo interesante es que “27 noches” no busca darte todas las respuestas, sino invitarte a que te hagas esas preguntas desde un lugar íntimo y reflexivo.

REPARTO: QUIÉN ES QUIÉN EN “27 NOCHES”

Marilú Marini como Martha Hoffman

como Martha Hoffman Daniel Hendler como Leandro Casares

como Leandro Casares Humberto Tortonese como Bernardo

como Bernardo Julieta Zylberberg como Alejandra Conde

como Alejandra Conde Paula Grinszpan como Olga

como Olga Carla Peterson como Miriam

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “27 NOCHES”?

Si ya estás pensando en darle play, te cuento que “27 noches” está disponible exclusivamente en Netflix desde el 17 de octubre de 2025. No hace falta que busques en cines o en otras plataformas: el estreno global será directamente en la plataforma de streaming. Solo necesitas tener una cuenta activa y listo.

FICHA TÉCNICA DE “27 AÑOS

Título original : “27 noches

: “27 noches Dirección : Daniel Hendle

: Daniel Hendle Guion : Daniel Hendler, Martín Mauregui, Agustina Liendo, sobre una adaptación de Mariano Lliná

: Daniel Hendler, Martín Mauregui, Agustina Liendo, sobre una adaptación de Mariano Lliná Basada en : la novela “Veintisiete noches” de Natalia Zit

: la novela “Veintisiete noches” de Natalia Zit Producción : Agustina Llambi Campbell, Santiago Mitre (La Unión de los Ríos)

: Agustina Llambi Campbell, Santiago Mitre (La Unión de los Ríos) Fotografía : Julián Apezteguía

: Julián Apezteguía Música : Pedro Osuna

: Pedro Osuna Montaje / Edición : Nicolás Goldbart

: Nicolás Goldbart Diseño de vestuario : Roberta Pesci

: Roberta Pesci Dirección de arte : Sebastián Orgambide

: Sebastián Orgambide Sonido : Santiago Fumagalli

: Santiago Fumagalli Duración : 1 hora y 47 minutos

: 1 hora y 47 minutos País de origen : Argentina

: Argentina Idioma : Español

: Español Año de producción : 2025

: 2025 Plataforma de estreno: Netflix

