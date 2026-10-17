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Resumen

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Alejandro Falla, Socio de Bullard Falla Ezcurra +, analiza chifa, hamburguesa o chicharrón, ayudas estatales y competencia | Foto: referencial
Alejandro Falla, Socio de Bullard Falla Ezcurra +, analiza chifa, hamburguesa o chicharrón, ayudas estatales y competencia | Foto: referencial
Por Alejandro Falla

Perder una licitación frente un competidor que ofrece un precio más bajo, puede ser doloroso para un empresario, pero son las reglas del juego. En una maratón, solo uno recibe el premio. No hay que “picarse” por perder. Pero si el que gana lo hace porque ha recibido la ayuda de un Estado (nacional o extranjero), no necesariamente gana el mejor. Es imposible competir con quien recibe este tipo de ayudas y menos si viene de un Estado extranjero. Este riesgo no es hipotético. Es más cercano de lo que parece y no estamos haciendo nada para enfrentarlo.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.