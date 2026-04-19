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Resumen

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Alejandro Falla, Socio de Bullard Falla Ezcurra +, analiza Indecopi, libre mercado y las elecciones. (Fuente: El Peruano)
Alejandro Falla, Socio de Bullard Falla Ezcurra +, analiza Indecopi, libre mercado y las elecciones. (Fuente: El Peruano)
Por Alejandro Falla

Dentro de tantas noticias electorales, pasó desapercibido el inicio de una investigación por parte de Indecopi sobre un presunto acuerdo entre competidores para manipular el precio de un producto en una región del interior. Este proceso recién comienza. Hay bastante pan por rebanar y debemos presumir la inocencia de los involucrados. Sólo al final sabremos si esta denuncia tiene algún fundamento. Tendremos que esperar.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.