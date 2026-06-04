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Resumen

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Víctor Gobitz, Presidente de Quilla Resources Inc., analiza los 130 años de vida institucional de la SNMPE.
Víctor Gobitz, Presidente de Quilla Resources Inc., analiza los 130 años de vida institucional de la SNMPE.
Por Víctor Gobitz

La madurez de nuestra institucionalidad pública y privada es fundamental para desarrollar todo nuestro potencial económico.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.