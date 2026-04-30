Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Víctor Gobitz, Presidente de Quilla Resources Inc, analiza las elecciones generales y minería. | Foto: Andina
Víctor Gobitz, Presidente de Quilla Resources Inc, analiza las elecciones generales y minería. | Foto: Andina
Por Víctor Gobitz

Luego de las elecciones generales del pasado domingo 12 de abril, quedan registrados dos hechos indiscutibles.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.