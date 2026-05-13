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Resumen

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Rospigliosi fue autor y promotor de la ley que limita los alcances de los delitos seguidos por lesa humanidad y crímenes de guerra respecto a hechos ocurridos antes de julio de 2002. (Foto: El Comercio)
Rospigliosi fue autor y promotor de la ley que limita los alcances de los delitos seguidos por lesa humanidad y crímenes de guerra respecto a hechos ocurridos antes de julio de 2002. (Foto: El Comercio)
Por Karem Barboza Quiroz

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República aprobó por mayoría el predictamen del proyecto de ley que propone modificaciones al Código Penal a fin de incorporar y tipificar el delito de lesa humanidad.

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