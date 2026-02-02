El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, cuestionó al Poder Judicial por no aplicar la Ley 32107, referida a delitos de lesa humanidad, norma que indicó fue ratificada por el Tribunal Constitucional.

“Yo he estado defendiendo las leyes aprobadas por el Congreso, en particular la 32107, ley de lesa humanidad que ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional”, declaró ante los medios a través de Canal del Congreso TV.

En esa línea, señaló que continuará respaldando dicha norma frente a lo que calificó como una negativa de algunos magistrados a cumplirla. “He defendido esas leyes y las sigo defendiendo frente a magistrados politizados que se niegan a aplicar esa ley”, sostuvo.

Rospigliosi también se refirió a recientes decisiones judiciales. Indicó que la semana pasada una sala penal sentenció “injustamente, ilegalmente e inconstitucionalmente” al coronel EP (r) Roberto Villar Chamorro por un hecho ocurrido en 1994.

Asimismo, afirmó que esa misma sala se negó a aplicar la Ley 32107 en el caso de los marinos de El Frontón, un proceso vinculado a hechos ocurridos hace 40 años. “Siguen persiguiendo a los marinos”, expresó.

A ello sumó la citación fiscal dirigida al general EP (r) Wilfredo Mori Orzo, de 90 años, por un hecho ocurrido en 1984. “La semana pasada le llegó una citación (...) de un fiscal de Ayacucho”, indicó.

El presidente encargado del Congreso calificó esta situación como inadmisible. “Esto es intolerable, no puede ser que desacaten flagrantemente las leyes del Congreso. Leyes que incluso han sido ratificadas por el Tribunal Constitucional”, remarcó.

En ese sentido, agregó: “Están violando la ley, la Constitución y la división de poderes”.

Finalmente, Rospigliosi subrayó cuál es, a su juicio, el rol de cada poder del Estado. “El Congreso da las leyes, el gobierno las promulga y el Poder Judicial las aplica”, concluyó.