El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, se refirió a la contratación de cinco allegadas al presidente José Jerí y dijo que se investigarán “todos los hechos que se tengan que investigar”.

En entrevista con Exitosa Noticias, señaló que se acopiarán todas las pruebas respecto a todos los hechos que involucran a Jerí Oré, aunque recordó que se tendrá que esperar a que termine su mandato para tomar alguna decisión en su contra.

“Estamos en el plazo de la investigación, la investigación está abierta, todos los hechos que se tengan que investigar se van a hacer, se va a acopiar toda la prueba respecto a todos los hechos y obviamente tenemos que esperar para tomar alguna decisión en contra del presidente que concluya el ejercicio de las funciones, o en todo caso también se puede llegar a una conclusión distinta, según las pruebas y los elementos de convicción que acopiemos”, expresó.

Según reveló “Cuarto Poder” el último domingo, cinco jóvenes cercanas al mandatario José Jerí y que visitaron el Despacho Presidencial obtuvieron, días después, diversas órdenes de servicio con el Estado por miles de soles.

Una de ellas es Guadalupe Vela, quien registra visitas al Despacho Presidencial el 1 de noviembre del 2025. Tras ello, obtuvo una orden de servicio en Essalud por Servicio Especializado en Seguridad y Salud en el Trabajo, por más de S/6 mil.

El 28 de noviembre, la joven consiguió un segundo contrato con el Estado, sin haber cumplido aún con el primero, esta vez como Locadora Fag en el despacho ministerial del sector Ambiente. Su primer pago por 33 días de trabajo fue de S/11 mil.

Vela Ramírez ingresó a Palacio junto a otra joven, Rubiel Cristina Beraun Rojas, natural de Huánuco, quien tras la visita con el mandatario José Jerí obtuvo una orden de servicio en el Despacho Presidencial, el 20 de noviembre, por análisis de acciones de comunicación interna, con una retribución de S/6.500.

Más contrataciones

Además de Guadalupe Vela y Cristina Beraún, aquel 1 de noviembre ingresó también una tercera mujer que también tuvo como destino el Despacho Presidencial. Se trata de Violeta Emperatriz Beas Otero, que fue designada jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Perú, una entidad que depende del Ministerio de Educación.

El 20 de octubre llegó también hasta la oficina del mandatario otra joven, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, quien días después, obtuvo una orden de servicio para el mismo Despacho Presidencial por S/11 mil.

Pero ahí no quedan las visitas y las contrataciones. El mismo esquema se repitió con Alicia Camargo, la joven que acompañó a Jerí Oré a la reunión con el empresario chino Zhihua Yang en la tienda Market Capón, en el jirón Paruro.

La joven llegó, el 14 de octubre de 2025, hasta el mismo despacho del presidente José Jerí. Tres días después fue contratada en el mismo Despacho Presidencial como locadora FAG en la secretaría general de Palacio de Gobierno. Ninguna de ellas quiso responder a las preguntas sobre sus contrataciones.