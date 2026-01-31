El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, indicó que las líneas de su investigación preliminar al presidente José Jerí por sus reuniones con empresarios chinos pasan, por ahora, por determinar por qué fue “encapuchado” a una de ellas y por qué llamó a una persona no identificada, desde una tienda clausurada, en otra.

Gálvez señaló a Willax que “se imputa que de ahí, (Jerí) se habría comunicado con un funcionario del Indecopi, que posteriormente levantó el cierre de local que le había impuesto la municipalidad. De momento, esas dos imputaciones son las que generan una sospecha simple, que hay que confirmar o descartar”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El fiscal añadió que si Jerí pone a disposición voluntariamente información sobre su secreto de comunicaciones utilizarán la información. “En el teléfono que nos dé, tiene que estar esa llamada, a la hora que aparece en la cámara de vigilancia. No hay forma de que nos cambie el teléfono”, dijo.

Presidente José Jerí captado visitando tienda de productos del empresario chino, Yang Zhihua.

También anunció que, a partir de la autorización de Jerí, pedirá el reporte de sus llamadas. “No es solo lo que él nos dé, vamos a solicitar el reporte de sus llamadas y con eso corroboraremos ar su versión y la información que sale del teléfono”.

Tomás Gálvez explicó que hay otra investigación en la Fiscalía Anticorrupción Provincial, donde se investiga a los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, con quienes se reunió José Jerí de forma clandestina.

José Jerí podría afrontar una moción de vacancia presidencial en su contra. (Foto: Presidencia) / Julio Pinan

Como se recuerda, el presidente de la República, José Jerí, rindió el último viernes su declaración ante el fiscal de la Nación. En dicha reunión autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, debido a la investigación que afronta por patrocinio ilegal y tráfico de influencias.