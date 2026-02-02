PerúCheck: Keiko Fujimori afirmó que la criminalidad “explotó” a partir del año 2017, pero es falso

El domingo 25 de enero, Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, afirmó lo siguiente en el programa Fuego Cruzado, de ATV: “...si es que vemos la estadística de la criminalidad, la criminalidad explotó en el año 2017 con la apertura de las fronteras. Y el descontrol en ese momento es cuando llegó”.

Con la frase “apertura de las fronteras” la postulante alude a la migración venezolana. Sin embargo, cifras y especialistas niegan que 2017 haya sido un punto de inflexión en la subida de la criminalidad.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Cifras confiables contradicen “explosión” en 2017

Dos cifras que miden la criminalidad en Perú consistentemente son la tasa de homicidios y la encuesta de victimización, así señaló a PerúCheck Noam López, investigador especialista en seguridad. El experto también comentó que las demás estadísticas tienen alto porcentaje de subregistro, es decir, capturan solo una fracción de los números.

De acuerdo a los datos de la encuesta de victimización en el Perú, en 2017 el número de personas que reportaron haber sido blanco de algún delito bajó, no subió. Específicamente, 3 puntos porcentuales: pasó de 29% a 26%. Keiko Fujimori; sin embargo, dijo que ese año la criminalidad “explotó”.

Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, la cifra recién empezó a subir en 2022.

Evolución de la victimización en Perú (2015-2025). Mira el cuadro completo aquí

El año 2017 no implica un punto de inflexión para el crecimiento de la criminalidad, menos aún una “explosión” según el registro de muertes dolosas del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) [1 y 2].

Como se aprecia en el cuadro interactivo, la tasa de homicidios (muertos por cada 100,000 habitantes) solo creció 0.1 (53 muertos más) de 2016 a 2017, pasando de 7.7 (2,435 muertos) a 7.8 (2,487 muertos).

Muertes dolosas (2011-2025). Mira aquí el cuadro completo.





Muertes dolosas (2011-2025)





En realidad, la tendencia hacia el alza, que ocurrió de 2014 a 2015 y se mantuvo de 2015 a 2016, bajó en 2017. Esos años, la tasa de homicidios aumentó en 0.5; el 2017, en cambio, aumentó solo 0.1. A partir de allí, las cifras decrecen, hasta llegar a un fondo de 5.8 en 2020 (1,903 muertos), durante la pandemia del Covid-19.

Expertos desmienten versión de Keiko

Ricardo Valdés, exministro del Interior, explicó a esta publicación que, alrededor de 2017, más bien, la criminalidad se redujo:

“A partir de 2016, 2017, empieza a producirse una disminución de la victimización que se ha sostenido. Recién a partir del año 2021 se produce un incremento”. Por tanto, Valdés sostiene “no se puede afirmar que hay una explosión de la criminalidad desde el año 2017”.

Por su parte, Noam López, investigador especialista en seguridad, afirmó que si se repara en los datos desde 2013 a 2020, no se registra una variación positiva vertiginosa en las cifras de criminalidad. Por eso, señaló, “esa afirmación [de Keiko Fujimori] no tiene respaldo estricto en los datos”.

Denuncias policiales aumentaron en 2017, pero esa cifra no mide la criminalidad

PerúCheck también revisó el consolidado de denuncias policiales 2011-2017 y 2018-2024. Halló el inicio de una tendencia al alza en las denuncias en 2017. Ese año se registraron 400,000 denuncias, 12% más que en 2016.

Denuncias por comisión de delito (2011-2024) (Mira aquí el cuadro completo)

Denuncias por comisión de delito (2011-2024). Evolución en el número de denuncias de la población peruana

Sin embargo, como ya explicó Noam López, el subregistro de hechos delictivos es notable. Esto hace a la estadística incapaz de medir la criminalidad. El experto mencionó un ejemplo:

“Según Osiptel, se roba más o menos 1.7 millones de celulares al año y el Sidpol [Sistema de Denuncias Policiales] en los últimos 8 años sólo tiene 65,000 registros [0.5% del total]”

Noam López, experto en seguridad.

Ola de xenofobia de candidatos

Esta publicación ya advirtió de dos candidatos que sostenían falsamente que actualmente en el Perú existen 200,000 “delincuentes venezolanos”. Ellos son Fernando Olivera, candidato presidencial por el Frente de la Esperanza, y Angela Ccanto, candidata a diputada por Perú Federal.

En 2016, Ngaire Woods, profesora de gobernanza económica global en la Universidad de Oxford, advirtió que la xenofobia en estas épocas “ofrece a los políticos una manera fácil de transformar rápidamente el miedo y la impotencia de la gente” en réditos.

Conclusión

La criminalidad no “explotó” en 2017, como señaló Keiko Fujimori. La estadística de homicidios y victimización demuestra que, más bien, ese año no incrementó. Expertos consultados por este medio también desmintieron lo dicho por la candidata Keiko Fujimori. Por lo tanto, PerúCheck califica sus afirmaciones como falsas.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.