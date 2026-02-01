El candidato presiencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, aseguró que la vacancia del mandatario José Jerí es una decisión que ya “está tomada” y que su bancada tendrá que “respetar” su posición como fundador del partido, según un reportaje de “Panorama”

En declaraciones a dicho programa el también exgobernador regional de La Libertad dijo que apoyará “lo que la gente está exigiendo”, pese a que hasta el momento no se ha reunido con su grupo parlamentario.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Yo fui el primero en pedir la renuncia y como no ha renunciado en el Congreso hay dos caminos, la censura o la vacancia. Espero que los 130 congresistas tomen la mejor decisión”, expresó.

“La bancada es parte del Congreso, pero tendrán que respetar la decisión de su fundador. Sí, vamos a apoyar lo que la gente está exigiendo. No he tenido la oportunidad de conversar, pero la próxima semana vamos a tomar la decisión [de apoyar la vacancia]. Está tomada”, agregó.

Como se recuerda, días atrás Acuña Peralta afirmó que el mandatario José Jerí no le hizo caso al pedido de su agrupación política para que renuncie al cargo, luego de revelarse las reuniones no registradas con empresarios chinos.

Durante la presentación de sus voceros de campaña, Acuña Peralta manifestó que APP fue el primer partido en exigir la dimisión de Jerí Oré luego de que “Punto Final” revelara que acudió encapuchado a una reunión con el empresario chino Zhihua Yang en San Borja.

Consultado sobre por qué su bancada no apoya las mociones de censura y el pedido de vacancia presentado por congresistas, principalmente de izquierda, César Acuña alegó que sus congresistas tienen libertad de decisión.

“Los congresistas de acuerdo a la Constitución tienen libertad de decidir, no hay mandato imperativo. En la posición de APP con su comunicado, dije que renuncie. No me ha hecho caso. Se quedó solamente el comunicado, fue mi posición”, expresó.

LEE MÁS: Enrique Valderrama reta a César Acuña a debatir en la Plaza de Armas de Trujillo

“[Alianza para el Progreso] fue el primer partido que sacó su comunicado, cuando se le vio encapuchado dije que renuncie. Tengo mala suerte, no me ha hecho caso”, añadió.