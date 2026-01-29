Ministro de Vivienda sobre José Jerí: “Nosotros confiamos plenamente en su palabra”

En su participación en el podcast “Siempre a las 8” de El Comercio, conducido por Milagros Leiva, el candidato al Congreso, Jair Ramírez, quien postula con el número 12 por Alianza para el Progreso (APP), evitó pronunciarse sobre la posición de la bancada ante una eventual censura o vacancia del presidente José Jerí.

En la entrevista, Ramírez prefirió seguir la misma línea del líder del partido César Acuña quien exige la renuncia del actual presidente transitorio de la República.

Ramírez, quien anteriormente fue jefe de prensa del partido, aseguró que el jefe de Estado ya tiene conocimiento del pronunciamiento público de César Acuña.

“El presidente ha recibido ya el mensaje de César Acuña, que es que renuncie, porque se hizo un comunicado”, señaló.

El candidato precisó que la decisión final depende exclusivamente del propio mandatario. “El presidente Jerí tiene la decisión”, afirmó, aunque dejó clara su postura personal frente al escenario político actual. “Yo no soy Jerí, pero sí creo que lo debe hacer (renunciar)”, añadió.

Ramírez sostuvo, además, que el gobierno tenía objetivos puntuales desde el inicio de su gestión y que estos debían concentrarse en aspectos clave para el país.

“Tenía que hacer solo dos cosas: garantizar las elecciones y luchar contra la inseguridad”, manifestó.

Las declaraciones se dan en un contexto de creciente tensión política, mientras el Congreso evalúa distintos escenarios sobre la continuidad del presidente y se intensifica el debate público en torno a la estabilidad institucional del país.