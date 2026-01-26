El candidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, retó a César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), a sostener un debate público en la Plaza de Armas de Trujillo. El pronunciamiento se dio durante una actividad proselitista realizada en la región La Libertad.

En el material audiovisual, difundido en la cuenta oficial de Facebook del aspirante aprista, Valderrama pidió que el intercambio sea directo. “Responda usted directamente. Le reto a debatir en la Plaza de Armas de Trujillo”, señaló, al referirse a Acuña en el contexto de la campaña electoral.

Durante su intervención, Valderrama también responsabilizó a César Acuña y a Alianza para el Progreso por la crisis política en el norte del país. En ese contexto, afirmó que ha señalado “sin ningún temor” a dicha agrupación y a su líder como responsables de esa situación.

Asimismo, el candidato del APRA sostuvo que desde el entorno político de Acuña se habrían producido ataques en su contra. “Ha enviado a sus asalariados a atacar al candidato del APRA”, afirmó.

Hasta el momento, ni César Acuña ni su partido se han pronunciado públicamente sobre el reto planteado por Valderrama.

Cabe recalcar que el proceso electoral con miras a las Elecciones Generales 2026 continúa avanzando de acuerdo con el cronograma establecido por el sistema electoral. La jornada de votación está prevista para el 12 de abril del próximo año.