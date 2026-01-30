El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, afirmó que el gabinete ministerial brinda todo su respaldo al presidente de la República, José Jerí, luego de que este fuera interrogado en Palacio de Gobierno debido en el marco de la investigación preliminar que afronta por sus reuniones no registradas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

“El presidente ha sido claro, ha respondido todas las interrogantes por parte del Parlamento, pero el Gabinete respalda plenamente las intervenciones y lo que ha dicho el presidente durante su interrogatorio en la Comisión de Fiscalización”, dijo Sifuentes.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“El día de hoy ha cumplido también una manifestación con el fiscal de la nación, el fiscal ha sido claro después de salr de la entrevista, (José Jerí) se ha puesto a derecho, él ha solicitado personalmente que se le levante su secreto de Comunicaciones, asi que todas las acciones que realiza el presidente son transparentes, se trata de sospechas y nosotros respaldamos plenamente a nuestro presidente José Jeri Oré”, añadió el ministro.

José Jerí y Tomás Gálvez, tras la diligencia en la que se interrogó al mandatario encargado, por sus reuniones no registradas con dos empresarios chinos. (Foto: Palacio de Gobierno)

Ello, después de que José Jerí fuera interrogado en Palacio por el fiscal de la Nación Tomás Gálvez. Durante dicha cita, José Jerí ha autorizado que se le levante el secreto de sus comunicaciones, en el marco de la investigación preliminar por el caso ‘Chifagate’.

Además, Gálvez Villegas precisó que el mandatario respondió aproximadamente 30 preguntas y no se le solicitó material audiovisual porque esa labor es competencia exclusiva del Ministerio Público.

Presidente José Jerí captado visitando tienda de productos del empresario chino, Yang Zhihua.

Asimismo, recordó que la Fiscalía de la Nación solo investiga a aforados, como es el caso de José Jerí, y que la fiscalía provincial ya investiga a los demás involucrados en las reuniones, como los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.