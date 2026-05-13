El Comercio
·
opinion
·
editorial

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Rescatando lo irrescatable

Los US$2.000 millones que el Ejecutivo presenta como crédito privado para financiar a Petro-Perú terminarán, como siempre, costándole al contribuyente peruano.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    ProInversión descartó que la reorganización de Petroperú sea una privatización encubierta. (Imagen: Andina)
    ProInversión descartó que la reorganización de Petroperú sea una privatización encubierta. (Imagen: Andina)

    El Ejecutivo lo llama una “línea de crédito privado”. Lo presenta como un mecanismo técnico, moderno, alejado del gasto público. Nada más lejos de la realidad. El decreto de urgencia publicado esta semana, que autoriza un financiamiento de hasta US$2.000 millones para Petro-Perú, no es otra cosa que un nuevo rescate estatal disfrazado con el traje de la banca internacional.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.