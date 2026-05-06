En Colombia, el Eje Cafetero es la puerta de entrada al mundo del café de la más alta calidad, reconocido internacionalmente por su exquisito sabor y suave aroma. Un emblema del país en torno al cual se han desarrollado experiencias auténticas y de conexión con la naturaleza. Con itinerarios que incluyen recorridos en fincas cafeteras, cabalgatas entre paisajes montañosos, glampings en medio de los andes, hoteles boutique y propuestas de lujo diseñadas para tomarse una pausa y desconectar.

Si haces una búsqueda rápida en Internet, verás que otros atractivos imperdibles del Eje Cafetero son el Valle de Cocora, hogar de la palma de cera que es el árbol emblemático de Colombia. Además de Salento, el pueblo que inspiró la película ‘Encanto’ de Disney, así como los parques de diversiones. Sin embargo, quedarse solo con esas experiencias sería perderse de la esencia de una región que ha logrado unir lo mejor de la cultura cafetera, el lujo y la tradición en los andes colombianos.

Las fincas cafeteras ofrecen planes para conocer sobre el cultivo, la recolección y el tostado del café. (Foto: Milagros Vera Colens)

El café más premiado de Colombia

La ruta que acabamos de hacer por el Eje Cafetero arranca en Armenia, la capital del Quindío, uno de los departamentos que conforman esta región ubicada en los Andes Occidentales colombianos. Tras un vuelo de una hora desde Bogotá, nos vamos por el primer café del viaje a la cafetería de San Alberto, una empresa familiar que nace en 1972, produce 150.000 kilos de café anualmente y ha recibido más de 50 premios. Destacando como el café más premiado de Colombia.

Participa de una cata y descubre la riqueza y complejidad del café colombiano. (Foto: Milagros Vera Colens)

“Lo que nos diferencia de otras marcas es que nosotros contamos con una plantación y controlamos cada detalle de la producción, desde el cultivo. Eso nos permite ofrecer un producto boutique de altísima calidad. Un café muy bien estructurado, balanceado, con notas jugosas, frutales, algo especiadas y una acidez con frutos rojos”, explica Juan Pablo Villota, maestro catador y uno de los hermanos a cargo del negocio que nos recibe en la finca ubicada en Buenavista, uno de los municipios del Quindío que cautiva con sus paisajes.

En la cafetería San Alberto nos ofrecen una muestra de sus procesos de preparación con un método manual y degustación. Mientras que en la finca, a la que llegamos días más tarde, se brinda una experiencia sensorial que comienza con un walking tour por las plantaciones, luego una visita por el laboratorio de calidad y finalmente, un tasting con una vista espectacular en la terraza del lugar. Un ritual con el que ingresamos al mundo del café de especialidad como si se tratara de vinos de alta gama.

Más de 800 experiencias con aroma y sabor

Camilo Carmona, director ejecutivo de Acodres Quindio, asegura que todo viajero que llega al Eje Cafetero debe participar de los recorridos de café en los que se aprende sobre el proceso de cultivo, transformación y cata. Son alrededor de 800 establecimientos en el Quindío, entre hoteles, cafeterías, restaurantes y fincas históricas, donde ofrecen distintas experiencias vinculadas a este producto.

En cinco días se puede conocer lo mejor del Eje Cafetero colombiano a buen ritmo. Calcula unos 80 dólares diarios por persona para recorrerlo. (Foto: Milagros Vera Colens)

En la Hacienda Combia, una finca de 1887, un artesano nos enseña a elaborar un canasto de bambú que se usa para cosechar el café. Con la pieza colgada del cuello salimos a ver los cafetales y aprendemos a diferenciar los granos maduros y verdes. Después, participamos de una experiencia olfativa donde identificamos aromas de la naturaleza. Finalmente, pintamos una taza de cerámica que llevamos como recuerdo del viaje.

Del árbol a la barra de chocolate

La ruta por el Eje Cafetero nos lleva a Casa Rivera del Cacao, una finca con más de diez hectáreas destinadas al cultivo del cacao, con ocho variedades colombianas. Antes de que caiga la lluvia, caminamos entre plantas cacaoteras de donde se recolectan los frutos para producir uno de los mejores chocolates artesanales de Colombia. Estamos acompañados de uno de sus fundadores, José Luis Pérez, con quien hacemos un viaje por la historia del chocolate en su taller y de regreso, elaboramos una barra de chocolate. Otro souvenir de esta región colombiana que no deja de sorprendernos.

El cacao reconocido internacionalmente también es parte de la ruta por el Eje Cafetero. (Foto: Milagros Vera Colens)

Cabalgata rural

Para esta actividad dejamos por un rato la taza de café y nos entregamos de lleno a la naturaleza. Nos montamos a un caballo de suave andar y emprendemos un recorrido por la Reserva Natural La María, ubicada a unos 45 minutos de la ciudad de Armenia. La cabalgata transcurre por senderos rodeados de imponentes montañas y cultivos que son el hábitat de más de 150 especies de aves. Unos saltos más tarde, nos encontramos con búfalos alimentándose y hacemos una breve parada antes de cruzar el imponente río Quindío.

Bajamos de los caballos y nos esperan unos tradicionales patacones, de mayor tamaño que los de la amazonía peruana. Una delicia que se prepara con los plátanos que crecen dándole sombra a los cafetales y se trasladan en los jeeps Willys, otro de los iconos del Eje Cafetero. Las cabalgatas pueden durar desde un par de horas hasta cinco. Todo depende del tiempo que tengas y la experiencia que quieras vivir.

El Quindío busca atraer turistas de alto valor con propuestas de lujo sostenible. (Fotos: Glamping Entre Ríos/ Difusión)

Carpas de lujo para desconectar

Ahí mismo funciona un campamento de lujo con vista al Paisaje Cultural Cafetero que es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el 2011. Un lugar asombroso en el que puedes dormir sin ruidos más que los de la naturaleza. Felipe Isaza, gerente de Glamping Entre Ríos, nos dice que cuentan con 9 carpas de 54 metros cuadrados que están equipadas con camas King Size, baño privado con agua caliente las 24 horas, minibar y, como todo buen lugar del Eje Cafetero, máquina de café. Al exterior de cada una, han instalado jacuzzis, tumbonas y mallas que son perfectas para ver las estrellas.

Este glamping ha sido destacado por prestigiosas publicaciones como la revista Condé Nast Traveler, y no solo por su ubicación sino porque te permite conectar con la naturaleza sin renunciar a la comodidad y el confort. Además de cabalgatas como la que realizamos, el lugar brinda bicicletas de montaña, varas de pesca y juegos de mesa a sus huéspedes. En el sector hay rutas de senderismo y avistamiento de aves, además de una piscina infinita con espectacular vista.

Si buscas algo todavía más exclusivo puedes optar por hoteles boutique como Casa Malva Villas, un refugio en la montaña de solo 26 suites inmersas en la naturaleza, hechas con materiales locales y decoradas con piezas elaboradas por manos artesanas. Una mampara de vidrio del piso al techo separa la habitación de una piscina infinita y privada, con una vista espectacular. Ideal para disfrutar del tiempo que parece ir más lento en este destino de Colombia.

Son cada vez más los viajeros que cambian los destinos tradicionales por lugares con experiencias auténticas y conexión con la naturaleza como el Eje Cafetero colombiano. Para llegar conviene volar de Lima a Bogotá o Medellín y desde allí, tomar otro vuelo de conexión a Pereira o Armenia.