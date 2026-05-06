Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un paseo a caballo te permite disfrutar del paisaje cafetero y conectar con la naturaleza. (Foto: Milagros Vera Colens)
Un paseo a caballo te permite disfrutar del paisaje cafetero y conectar con la naturaleza. (Foto: Milagros Vera Colens)
Por Milagros Vera Colens

En Colombia, el Eje Cafetero es la puerta de entrada al mundo del café de la más alta calidad, reconocido internacionalmente por su exquisito sabor y suave aroma. Un emblema del país en torno al cual se han desarrollado experiencias auténticas y de conexión con la naturaleza. Con itinerarios que incluyen recorridos en fincas cafeteras, cabalgatas entre paisajes montañosos, glampings en medio de los andes, hoteles boutique y propuestas de lujo diseñadas para tomarse una pausa y desconectar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.