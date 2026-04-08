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El dr. Jorge Carreón vuelve al país después de más de tres decadas para prevenir y tratar la menopausia.
El dr. Jorge Carreón vuelve al país después de más de tres decadas para prevenir y tratar la menopausia.
/ Cesar Campos
Por Alejandra Garboza

Después de más de tres décadas ejerciendo en Estados Unidos, el ginecólogo y obstetra Jorge Carreón ha decidido volver al Perú con un objetivo claro: hablar de menopausia sin tabúes y, sobre todo, con información, para prevenir los síntomas y no tener que curarlos.

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