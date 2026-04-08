Después de más de tres décadas ejerciendo en Estados Unidos, el ginecólogo y obstetra Jorge Carreón ha decidido volver al Perú con un objetivo claro: hablar de menopausia sin tabúes y, sobre todo, con información, para prevenir los síntomas y no tener que curarlos.

Formado en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa y especializado en Estados Unidos, donde realizó residencias en cirugía y ginecología, Carreón desarrolló gran parte de su carrera en Los Ángeles, combinando la práctica clínica con la docencia y roles clave en el sistema de salud, como su nombramiento en la Junta Médica de California en 2008, designado por el gobernador Arnold Schwarzenegger. Sin embargo, fue en los últimos años cuando su mirada profesional dio un giro.

“Me di cuenta de que muchas de mis pacientes, a quienes atendí durante su etapa reproductiva, estaban entrando a la perimenopausia. Y yo sentía que mi conocimiento no era suficiente”, cuenta. Esa inquietud lo llevó a certificarse en menopausia por la Menopause Society, una subespecialidad aún poco desarrollada a nivel global. Y es precisamente esta experiencia lo que lo trae de vuelta al Perú.

El dr. Jorge Carreón fue parte de la Junta Médica de California en 2008, designado por el gobernador Arnold Schwarzenegger. / Cesar Campos

Una etapa más larga de lo que se cree

La menopausia no es solo el momento en que cesa la menstruación, definida médicamente tras 12 meses sin periodo. Es, en realidad, parte de un proceso mucho más amplio.

“Existe una transición que puede durar hasta 10 años, llamada perimenopausia. Y luego está la posmenopausia. En total, la mujer puede pasar hasta el 40% de su vida en esta etapa”, explica Carreón.

A pesar de su duración e impacto, sigue siendo un tema poco abordado. Incluso en la formación médica. “Menos del 20% de las residencias en ginecología en Estados Unidos enseñan menopausia de forma adecuada”, advierte.

Más que ‘bochornos’: un tema de salud integral

Uno de los principales errores, señala el especialista, es reducir la menopausia a síntomas como los sofocos. En realidad, sus implicancias son mucho más profundas.

“Las complicaciones severas están relacionadas con el sistema cardiovascular. Una de cada tres mujeres en esta etapa muere por problemas cardiovasculares, mientras que una de cada 39 lo hace por cáncer de mama”, detalla.

La disminución de estrógenos, clave en esta etapa, tiene efectos directos en el organismo. El sistema cardiovascular, por ejemplo, cuenta con receptores para estas hormonas, por lo que su descenso impacta directamente en la salud del corazón.

A ello se suman otros riesgos: osteoporosis, deterioro cognitivo, alteraciones metabólicas e incluso afectaciones en la salud mental.

La clave: prevención y diagnóstico temprano

Frente a este panorama, Carreón insiste en un enfoque que hoy marca la medicina moderna: la prevención.

“La medicina ha pasado de ser curativa a preventiva. Ya no se trata de esperar a que la enfermedad aparezca, sino de anticiparse”, afirma.

Esto implica identificar factores de riesgo desde antes: antecedentes familiares, embarazos complicados, episodios de depresión, enfermedades como la diabetes o trastornos autoinmunes. “La historia clínica de tres generaciones es fundamental”, subraya.

Además, recomienda hábitos básicos pero decisivos: alimentación saludable, ejercicio, evitar el tabaco y el alcohol, y controles médicos periódicos.

Otro de los grandes retos es cultural. La menopausia sigue siendo un tema del que poco se habla, incluso entre mujeres.

“La salud sexual, por ejemplo, sigue siendo un tabú. Y no debería serlo. Tiene un impacto directo en la calidad de vida y en las relaciones de pareja”, señala.

En ese sentido, el rol del médico también implica abrir espacios de conversación y confianza.

Un nuevo comienzo en el país

El regreso del Dr. Carreón no es solo simbólico. A partir de junio, comenzará a atender pacientes en el país, con miras a crear un centro especializado en menopausia con enfoque multidisciplinario.

“Queremos educar a las mujeres para que reconozcan que esta es una fase normal de la vida, pero que requiere atención”, explica.

Aunque destaca la calidad del capital humano médico en el Perú, considera que aún falta mayor desarrollo en tecnología y, sobre todo, en el interés por abordar esta etapa con la profundidad necesaria.

Para el especialista, el punto de partida es simple, pero poderoso: tomar conciencia.

“La mujer tiene que entender que esta es una etapa normal, pero también identificar cuándo algo no está bien y buscar ayuda”, finaliza. Porque hablar de menopausia no es solo hablar del fin de un ciclo, sino del inicio de una nueva etapa que, bien acompañada, puede vivirse con salud y calidad de vida.