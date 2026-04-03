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Resumen

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Con las ilustraciones de Daniel Maguiña, “Respirando con Nilo” de Natalia Benites enseña con ternura a respirar y alcanzar la calma.
Con las ilustraciones de Daniel Maguiña, “Respirando con Nilo” de Natalia Benites enseña con ternura a respirar y alcanzar la calma.
Por Diana Gonzales Obando

Tomarse una pausa, respirar, ser conscientes de nuestro cuerpo y nuestra existencia es todavía algo extraño. El mundo nunca para. El estrés, la angustia y la ansiedad nos trasladan a un círculo vicioso donde algo tan cotidiano como la respiración —y hacerlo bien— se convierte en una herramienta esencial al enfrentarnos a la vida diaria.

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