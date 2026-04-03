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Tomarse una pausa, respirar, ser conscientes de nuestro cuerpo y nuestra existencia es todavía algo extraño. El mundo nunca para. El estrés, la angustia y la ansiedad nos trasladan a un círculo vicioso donde algo tan cotidiano como la respiración —y hacerlo bien— se convierte en una herramienta esencial al enfrentarnos a la vida diaria.
Tomarse una pausa, respirar, ser conscientes de nuestro cuerpo y nuestra existencia es todavía algo extraño. El mundo nunca para. El estrés, la angustia y la ansiedad nos trasladan a un círculo vicioso donde algo tan cotidiano como la respiración —y hacerlo bien— se convierte en una herramienta esencial al enfrentarnos a la vida diaria.
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La especialista en ‘mindfulness’ para niños Natalia Benites propone en el libro “Respirando con Nilo” (Calmio, 2025) una mirada hacia la primera infancia, en donde la respiración toma un papel principal para la regulación de las emociones y alcanzar la calma. A través de la historia de Nilo, un pequeño osito que siente miedo, se plantea identificar la emoción y enseñar técnicas de respiración diafragmática para trabajarla entre padres e hijos. “La respiración diafragmática es respirar con la barriga, es la respiración con la que venimos al mundo. Luego la vamos perdiendo porque nadie te enseña a mantenerla”, nos dice la autora. Ella afirma que si los papás usan este cuento como una herramienta, sus hijos aprenderán a asociar la respiración desde la barriguita con un momento de calma.
Entre los beneficios de esta respiración consciente está, principalmente, “la regulación del sistema nervioso que básicamente lo que hace es llevar la calma al cuerpo y ayuda a los niños a salir del estrés o la sobreestimulación”. “Respirar por la nariz permite filtrar mejor el aire y evita, por ejemplo, que entren alérgenos. Así el niño crecerá más saludable”, dice la especialista. Además, Benites señala que una buena respiración por la nariz impacta en el desarrollo facial y oral, y mejora la calidad del sueño, la oxigenación cerebral y los niveles de energía, ayudando a un crecimiento óptimo. //
La autora de “Respirando con Nilo”, Natalia Benites junto a su socia Mirfi Noceda crearon la editorial Colibrí Editores y su sello Calmio con la finalidad de publicar un catálogo dirigido a niños y niñas enfocado en el bienestar infantil y en que los padres puedan tener herramientas de apoyo para regular las emociones de sus hijos de manera sencilla, a través de una historia. Este es su primer libro y se encuentra en las librerías La Casita del Sapo y El Virrey. También vía Whastapp: 954 178 714. Encuentra sus novedades y próximas presentaciones del libro en su página de Instagram: @calmiokids.
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