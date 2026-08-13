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Resumen

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Abelardo de la Espriella durante sus actividades de respuesta a la emergencia. (Foto: Bloomberg)
Abelardo de la Espriella durante sus actividades de respuesta a la emergencia. (Foto: Bloomberg)
/ Nathalia Angarita
Por Milagros Asto Sánchez

Los operativos de rescate tras el terremoto que golpeó el lunes a Colombia entraron en su hora más crítica, con todos los esfuerzos volcados a encontrar sobrevivientes bajo los escombros. La magnitud de la tragedia ha puesto a prueba al presidente derechista Abelardo de la Espriella, que ordenó tres días de duelo nacional y enfrenta una catástrofe que lo ha puesto a prueba en el arranque de su gobierno.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.