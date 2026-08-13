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Resumen

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Buques transitan por el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Buques transitan por el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

Un alto mando iraní afirmó este jueves que el estrecho de Ormuz está bajo control de la república islámica, contradiciendo lo aseverado la víspera por el presidente Donald Trump, quien reivindicó el dominio de esta importante vía marítima.

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