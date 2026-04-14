Aunque todavía es primavera y el verano recién comenzará a sentirse con fuerza desde el 21 de junio de 2026 en Estados Unidos, Nueva York volvió a activar una ayuda clave para miles de familias que buscan prepararse antes de la llegada del calor: hasta US$1,000 por hogar para comprar o instalar un aire acondicionado, una asistencia que puede marcar la diferencia en los meses más calurosos del año. Si bien para muchos aún falta bastante para que las altas temperaturas se conviertan en una preocupación real, lo cierto es que conviene actuar con rapidez, ya que el programa abrirá el 15 de abril y cerrará en cuanto se agoten los fondos, algo que suele ocurrir en pocas semanas. Por eso, te contamos cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio y qué debes hacer para inscribirte.

Si vives en Nueva York y cumples con los requisitos, podrías recibir hasta US$1,000 para comprar o instalar un aire acondicionado (Foto: Freepik)

EL PROGRAMA QUE TE DA HASTA US$1,000 PARA COMPRAR AIRE ACONDICIONADO EN NUEVA YORK

El Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP, por sus siglas en inglés) brinda apoyo a los neoyorquinos que cumplen los requisitos para calentar y enfriar sus hogares. Y con la próxima llegada del verano, ya se prepara la apertura del beneficio de asistencia para refrigeración, que comenzará el 15 de abril.

¿En qué consiste?

El beneficio de asistencia para refrigeración de HEAP ayuda a los hogares de Nueva York a comprar e instalar un aire acondicionado o, en su defecto, un ventilador para mantener la casa fresca. Se otorga el apoyo a quienes cumplan los requisitos.

Cabe precisar que, si no es posible instalar un aire acondicionado de manera segura, se entregará un ventilador. El programa cubre un solo equipo por hogar solicitante y no ofrece beneficios adicionales en efectivo.

OJO: la ayuda puede ser de hasta US$800 para la instalación de una unidad de ventana, un aire acondicionado portátil o un ventilador, y de hasta US$1,000 para una unidad de revestimiento de pared existente.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

Podrías ser elegible para el beneficio de asistencia para refrigeración HEAP si:

Los ingresos brutos mensuales de tu hogar son iguales o inferiores a las pautas de ingresos actuales para el tamaño de un hogar, tal como se indica en la siguiente tabla que publicó el sitio web de HEAP.

Tamaño del hogar Ingresos brutos mensuales máximos 1 US$3,473 2 US$4,542 3 US$5,611 4 US$6,680 5 US$7,749 6 US$8,818 7 US$9,018 8 US$9,218 9 US$9,419 10 US$9,619 11 US$9,820 12 US$10,020 13 US$10,221 Cada adicional Agregar US$687

También podrás ser elegible si recibes beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), o

Si recibes Asistencia Temporal (AT), también conocida como Asistencia Pública (AP), financiada por el gobierno federal, o

Si recibes el Ingreso de Seguridad Suplementario Código A (SSI para Personas que Viven Solos), o

Si recibiste un beneficio HEAP regular mayor a 21 dólares en el año del programa actual o recibiste un beneficio HEAP regular igual a 21 dólares durante el año del programa actual y resides en una vivienda subsidiada por el gobierno con calefacción incluida en tu alquiler, y

En tu hogar hay al menos una persona con una condición médica documentada que se agrava con el calor extremo, o

Tu hogar cuenta con un miembro vulnerable en función de su edad (60 años o más, o menor de 6 años) que cumple con todos los demás criterios de elegibilidad de los componentes, y

Un miembro de tu hogar es ciudadano estadounidense o residente legal calificado, y

Actualmente no dispone de un aire acondicionado que funcione o el aire acondicionado que posee tiene cinco años o más, y

Si no recibiste un aire acondicionado financiado por HEAP en los últimos cinco años.

¿CÓMO APLICAR AL BENEFICIO DE ASISTENCIA PARA REFRIGERACIÓN HEAP?

Verifica si cumples con los requisitos, que incluyen ingresos y composición del hogar.

Reúne toda la documentación (identificación, comprobantes de ingresos, gastos del hogar).

Contacta al departamento local de servicios sociales y presenta una solicitud para el beneficio de refrigeración.

¿CÓMO SOLICITAR EL BENEFICIO DE ASISTENCIA PARA REFRIGERACIÓN DE HEAP EN NUEVA YORK?

Por teléfono: llama a tu HEAP Contacto del distrito local. El distrito proporcionará más información sobre los requisitos de elegibilidad, el proceso de solicitud y la documentación necesaria.

llama a tu HEAP Contacto del distrito local. El distrito proporcionará más información sobre los requisitos de elegibilidad, el proceso de solicitud y la documentación necesaria. En persona: presenta tu solicitud en persona en tu HEAP Contacto del distrito local.

presenta tu solicitud en persona en tu HEAP Contacto del distrito local. En línea: los residentes de la ciudad de Nueva York pueden solicitar el beneficio de asistencia para refrigeración HEAP en línea visitando ACCESS HRA.

RECUERDA: el programa no entrega dinero en efectivo. En la mayoría de los casos, compra directamente el equipo (aire acondicionado o ventilador) y/o cubre la instalación; y en algunos casos, reemplaza equipos antiguos o ineficientes.

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