El clima en Estados Unidos está emitiendo indicadores que han causado preocupación en la comunidad científica. Ante un mes de marzo que desafío cualquier pronóstico, el país se está enfrentando a un fenómeno de calor duradero que podría traer complicaciones a los residentes . Este comportamiento inusual del termómetro ha ocasionado que los expertos en meteorología que se realicen distintas interrogantes sobre lo que ocurrirá a corto plazo. En esta nota, te revelaré detalles de este preocupante récord y por qué está causando alerta entre los climatólogos.

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Conforme a los datos meteorológicos federales, el mes de marzo del presente año ha sido el más caluroso en un periodo de 132 años, ya que las temperaturas superaron con creces al promedio y de manera constante.

La temperatura media este marzo, el cual fue de 50.85 °F, superó en 9.35 °F al promedio del siglo XX del mismo mes . Es más, según datos otorgados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), dicha marca sobrepasó con mucho a los 4.9 °F que se estableció en marzo 2012.

Esto no solo demuestra que el país no solo tuvo el marzo más caluroso de su historia, sino que la anomalía térmica observada fue la mayor jamás registrada en cualquier de los meses e los 48 estados.

La temperatura promedio que se registró en marzo del presente año fue de 50.85 °F, superando a la media obtenida del siglo XX del mismo mes. (Crédito: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Un calor inusual que causa preocupación entre la comunidad meteorológica

La NOAA señaló que la temperatura máxima en marzo fue notablemente alta, con un registro de 11.4 °F por encima del promedio del siglo XX y aproximadamente un grado más que el promedio de la temperatura diurna del presente mes.

Además, el historial climático del país revela que el 60% de los meses con temperaturas más extremas han ocurrido en los últimos 10 años, incluyendo el pasado febrero, cuya desviación de 6.57 °F sobre la media del siglo XX lo sitúa en la décima posición histórica de sobrecalentamiento.

Lo que causa preocupación entre los expertos es la duración del calor en el país. (Crédito: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Con estos registros, el meteorólogo de Climate Central, Shel Winkley, ha manifestado su preocupación, señalando que lo experimentado en marzo en EE.UU. “no tiene precedentes”.

“Una de las razones por las que esto es tan preocupante es la enorme cantidad de récords, récords históricos, que se establecieron y se batieron durante ese periodo. Estamos viendo una continuación de este calor extraordinario que se produjo durante los meses de invierno y que se extiende también a la primavera. Ahí radica la verdadera preocupación: en la duración de este calor”, añadió el especialista citado.

Lo alarmante de este calor inusual es que se intensifique el calentamiento global para el 2027, pues se prevé que el fenómeno de El Niño, actualmente en formación, logre su punto de mayor fuerza.

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