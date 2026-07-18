El Ministerio de Salud (Minsa) dio inicio al proceso correspondiente al SERUMS 2026-II con la publicación del cronograma oficial para la evaluación que deberán rendir los profesionales de ciencias de la salud interesados en acceder a este programa. La entidad precisó las fechas de inscripción, la modalidad de registro y el calendario que deberán seguir los postulantes según la inicial de su apellido paterno. Además, recordó que cumplir con cada etapa dentro de los plazos establecidos será fundamental para participar en el examen programado para agosto y evitar quedar fuera de esta importante convocatoria nacional. Si planeas postular a esta convocatoria, es importante conocer cómo será el proceso, quiénes pueden inscribirse y cuáles son las fechas que no debes dejar pasar.

¿CUÁNDO COMIENZAN LAS INSCRIPCIONES PARA EL EXAMEN DEL SERUMS 2026-II?

El proceso de inscripción para la evaluación del SERUMS 2026-II comenzó el jueves 16 de julio desde las 9:00 a. m. y permanecerá habilitado hasta el jueves 23 de julio a las 11:59 p. m. El Ministerio de Salud indicó que el registro no será simultáneo para todos los postulantes, ya que se desarrollará de forma escalonada tomando como referencia la primera letra del apellido paterno. Los profesionales deberán completar su inscripción mediante la plataforma virtual habilitada por la entidad y respetar las fechas asignadas para evitar inconvenientes durante el proceso.

Foto: Andina

¿CÓMO ES EL CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN SEGÚN EL APELLIDO PATERNO?

El Minsa organizó el registro en grupos para facilitar el desarrollo de las inscripciones. El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

Apellidos de la A a la F: inscripción los días 16 y 17 de julio.

Apellidos de la G a la P: registro los días 18 y 19 de julio.

Apellidos de la Q a la Z: inscripción los días 20 y 21 de julio.

Periodo para rezagados: los días 22 y 23 de julio, destinado a quienes no lograron completar el trámite durante las fechas que les correspondían.

La autoridad sanitaria recomendó no esperar hasta el último momento y realizar el procedimiento dentro del periodo asignado a cada grupo.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN ESTA EVALUACIÓN?

La convocatoria está dirigida a profesionales de distintas carreras vinculadas a las ciencias de la salud. Entre ellos figuran médicos cirujanos, enfermeras, obstetras, cirujanos dentistas, químicos farmacéuticos, nutricionistas y tecnólogos médicos en diversas especialidades. También podrán participar trabajadores sociales, psicólogos, biólogos, médicos veterinarios e ingenieros sanitarios, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para este proceso, según informa Infobae.

¿QUÉ ES EL SERUMS Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?

El Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) constituye un programa mediante el cual los profesionales prestan servicios en comunidades rurales, zonas urbano-marginales y otros lugares con limitada cobertura de atención médica. Durante este periodo desarrollan actividades asistenciales, acciones preventivas, promoción de la salud y labores educativas dirigidas a la población.

Además de fortalecer la atención sanitaria en las zonas que más lo requieren, el SERUMS representa un requisito indispensable para quienes buscan desempeñarse en instituciones públicas de salud, acceder a una plaza estatal o postular posteriormente a una especialidad médica.