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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Los jóvenes quieren escuchar a los candidatos

“No se trata de un gesto simbólico. Es una oportunidad real de encuentro, de escuchar preguntas y de mirar a los ojos a una generación que quiere ser parte del país que viene”.

    Juan Manuel Ostoja
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    miembro del Comité de CADE Ejecutivos 2025 y primer vicepresidente de IPAE Acción Empresarial

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    CADE UNIVERSITARIO | CHORRILLOS | LIMA | IPAE
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    / JESUS SAUCEDO / EL COMERCIO

    En pocos días, el Perú volverá a las urnas en una elección que marcará su futuro. Pero más allá de los candidatos, hay algo que no podemos perder de vista: cerca de 2,5 millones de jóvenes votarán por primera vez, y los menores de 30 años representan alrededor del 30% del electorado. No son una minoría. Son una fuerza decisiva.

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