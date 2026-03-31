Los jóvenes quieren escuchar a los candidatos

En pocos días, el Perú volverá a las urnas en una elección que marcará su futuro. Pero más allá de los candidatos, hay algo que no podemos perder de vista: cerca de 2,5 millones de jóvenes votarán por primera vez, y los menores de 30 años representan alrededor del 30% del electorado. No son una minoría. Son una fuerza decisiva.

He tenido la oportunidad de conversar con muchos de ellos en los últimos meses, y hay algo que se repite: no quieren ser espectadores. Quieren entender, cuestionar y ser parte de las decisiones que van a marcar su futuro. Han crecido en medio de crisis políticas, pero también con una convicción clara: la democracia se defiende participando. Por eso, la pregunta no es solo qué proponen los candidatos, sino si están realmente dispuestos a escuchar.

Desde hace más de 30 años, CADE Universitario ha sido un espacio donde esa conversación cobra vida. En los últimos tres años, desde IPAE hemos impulsado y fortalecido este esfuerzo con iniciativas orientadas a formar en valores democráticos y ciudadanía a decenas de miles de universitarios en todo el país. Jóvenes de distintas regiones llegan con preguntas y esperanza. No llegan solo a escuchar, sino a involucrarse, a exigir y a aportar.

Este año, ese espacio tiene un significado especial. El momento central será el viernes 8 de mayo, cuando los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta estén llamados a dialogar con los jóvenes del país.

Más de 6.000 estudiantes estarán presentes en la Escuela Militar de Chorrillos, más de 50.000 jóvenes estarán conectados desde sus universidades, y el evento será transmitido en directo por televisión. Detrás de esos números hay rostros, historias y una enorme expectativa por ser tomados en cuenta.

No se trata de un gesto simbólico. Es una oportunidad real de encuentro, de escuchar preguntas y de mirar a los ojos a una generación que quiere ser parte del país que viene. Porque millones de jóvenes no solo votarán en esta elección; también estarán atentos a quiénes son capaces de representarlos de verdad.

CADE Universitario es, en el fondo, una apuesta por el Perú. El próximo presidente será elegido en las urnas, pero el país que construyamos dependerá de si somos capaces –todos– de escuchar a quienes hoy quieren ser protagonistas del cambio.