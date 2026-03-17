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Debate sin salud

“Los ejemplos anteriores reflejan que la salud pública sigue siendo tratada como una parcela de cuotas políticas, improvisación, incompetencia administrativa y corrupción”.

    Janice Seinfeld
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    es fundadora y presidenta del Directorio de Videnza Consultores

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    En Perú, el personal de salud por habitante es menor a cualquier país de la OCDE y varios países de América Latina. (Imagen: Andina)
    En Perú, el personal de salud por habitante es menor a cualquier país de la OCDE y varios países de América Latina. (Imagen: Andina)

    Una fuga en un gasoducto de transporte de gas natural en Cusco desencadenó la crisis energética más grave del Perú en dos décadas. El hecho confirma que cuando una tubería crítica se rompe, todo el sistema colapsa. Algo parecido ocurre hoy en el sector salud, solo que en este caso las “rupturas de tuberías” ocurren a diario y quienes pagan las consecuencias somos los ciudadanos.

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