El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

¿Hay espacio para el optimismo?

“Una cosa es ‘criticar el modelo neoliberal’ desde la oposición, sin tener ninguna responsabilidad, y otra muy diferente demostrar que se puede hacer un mejor gobierno”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Dediqué la columna de la semana pasada a los temores que despiertan las dos opciones que participan en la segunda vuelta electoral, de la que saldrá inevitablemente nuestro próximo gobierno, nos guste o no el resultado. Intentemos ahora el ejercicio de ser optimistas.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.