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Resumen

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Pedro Castillo cumple sentencia por golpe de Estado en el penal de Barbadillo. Foto: GEC / Julio Reaño
Pedro Castillo cumple sentencia por golpe de Estado en el penal de Barbadillo. Foto: GEC / Julio Reaño
Por Thalía Cadenas

Seis días después de que se rechazara el pedido de indulto presentado por el expresidente Pedro Castillo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) anunció la conformación oficial de la Comisión de Gracias Presidenciales.