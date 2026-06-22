El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró inadmisible la lista de Renovación Popular para la alcaldía de Lima este lunes 22. El organismo formuló observaciones a la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde, entre otras.

La resolución destacó que López Aliaga fue proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como senador electo para el período parlamentario 2026-2031.

El JEE señaló que existe información pública sobre su decisión de no asumir ese cargo, pero requirió al partido que presente documentación que acredite cuál es su situación jurídica actual respecto de esa proclamación.

Según el organismo electoral, la información solicitada permitirá verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y descartar la existencia de eventuales impedimentos para integrar una lista municipal.

Una observación similar recayó sobre Guillermo Valdivieso, candidato a regidor de Renovación Popular.

Valdivieso fue proclamado parlamentario andino suplente en las elecciones generales de este año. De acuerdo con el JEE, también se ha difundido información sobre una eventual renuncia o desistimiento a dicho cargo. Por ello, solicitó que la organización política precise y sustente documentalmente cuál es su situación actual.

El JEE también cuestionó la postulación de Luis Rubio a la alcaldía de Lima y la de otros 11 candidatos a regidores. Esto por no acreditar haber nacido en la capital ni presentar documentos que demuestren haber mantenido domicilio continuo en la provincia de Lima durante los dos años previos al cierre del plazo de inscripción, requisito exigido por la legislación electoral.

El organismo electoral dio un plazo de dos días calendario para que Renovación Popular subsane las observaciones.

Al menos 13 listas de candidatos a alcaldes y regidores de la Municipalidad de Lima fueron declaradas inadmisibles por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro hasta este lunes, tal como detallamos aquí.