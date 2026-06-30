Cumbia Latin Fest anuncia a BXS y Jambao como parte de su cartel internacional. (Foto: Difusión)
Cumbia Latin Fest anuncia a BXS y Jambao como parte de su cartel internacional. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La cumbia y el ritmo tropical se vuelven a juntar para el Cumbia Latin Fest, evento que reunirá a grandes exponentes del género como BXS (Bryndis X Siempre) y Jambao en un solo escenario. El concierto se llevará a cabo el próximo 28 de julio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

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