La cumbia y el ritmo tropical se vuelven a juntar para el Cumbia Latin Fest, evento que reunirá a grandes exponentes del género como BXS (Bryndis X Siempre) y Jambao en un solo escenario. El concierto se llevará a cabo el próximo 28 de julio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

El escenario, ubicado en el centro de Lima, será el recinto que albergará esta vibrante velada. El festival se perfila como una de las opciones ideales para celebrar las Fiestas Patrias en Perú, uniendo al público bajo una sola voz.

La noche de gala contará con la participación internacional de BXS (Bryndis X Siempre) y Jambao. Ambas agrupaciones, icónicas y sumamente queridas en nuestro país, quienes se encargarán de regalar una jornada inolvidable con lo mejor de su repertorio.

BXS (Bryndis X Siempre), agrupación de cumbia romántica y balada liderada por los hermanos Guadalupe (“Lupe”) y Juan Guevara, llegará con lo mejor de su repertorio con temas como “Popurrí x siempre”, “Simplemente amigos”, “Eres toda una mujer” y más.

Por su parte, la legendaria agrupación de cumbia argentina Jambao pondrá la cuota de energía al ritmo de “Te arrepentirás”, “La tengo que olvidar”, “Todo se parece a ti”, “Niña hermosa”, “No podrás olvidarme”, entre otros éxitos.

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Organizado por Latin Music Entertainment Group, el Cumbia Latin Fest apunta a reunir lo mejor de la cumbia y el ritmo tropical romántico en un solo escenario.

Cumbia Latin Fest anuncia a BXS y Jambao como parte de su cartel internacional. (Foto: Difusión)

La preventa para el evento ya inició. Las entradas para ver en vivo a BXS (Bryndis X Siempre) y Jambao ya se encuentran disponibles de manera oficial a través de la plataforma web vaope.com.