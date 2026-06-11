La banda peruana Los Membrillos ha sido confirmada como agrupación soporte del esperado concierto de Chapterhouse en Lima el 1 de octubre, en la que será la primera visita de la histórica agrupación británica a nuestro país.

El show forma parte de la gira “35 Aniversario Whirlpool Tour Latam 2026”, con la que Chapterhouse celebra las más de tres décadas de Whirlpool, disco fundamental dentro del shoegaze y uno de los álbumes más influyentes de la escena alternativa de los noventa.

Para la agrupación peruana, abrir esta fecha representa uno de los momentos más importantes de su trayectoria. En los últimos años, la banda se ha convertido en una de las propuestas más interesantes de la nueva escena independiente peruana, construyendo un sonido que mezcla shoegaze, dream pop y noise pop con una identidad cada vez más sólida.

La conexión entre ambas bandas resulta natural: las atmósferas densas, las guitarras cargadas de reverb y la sensibilidad melódica que caracterizan a Los Membrillos dialogan directamente con el legado que Chapterhouse dejó en generaciones enteras de músicos y oyentes alrededor del mundo.

La banda peruana Los membrillos atraviesa un importante momento y por eso fue elegida para abrir el primer show de Chapterhouse en Lima | Foto: Difusión

Cabe resaltar que Stephen Patman, cantante, guitarrista, además compositor de Chapterhouse colaboró en una remezcla de su disco ‘Distimia Remixes’

La llegada de Chapterhouse a Lima también marca un momento especial para la escena alternativa local, que en los últimos años ha encontrado nuevas audiencias y espacios para crecer.

Compartir escenario con una banda de culto como Chapterhouse no sólo pone en vitrina el trabajo de Los Membrillos, sino también el buen momento que atraviesa la música independiente peruana.

El concierto se realizará el próximo 1 de octubre en el Centro de Convenciones Leguía. Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

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