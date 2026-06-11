Resumen

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Banda peruana Los membrillos se alista para abrir el concierto de Chapterhouse en Lima el próximo 1 de octubre | Foto: Difusión
Banda peruana Los membrillos se alista para abrir el concierto de Chapterhouse en Lima el próximo 1 de octubre | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La banda peruana Los Membrillos ha sido confirmada como agrupación soporte del esperado concierto de Chapterhouse en Lima el 1 de octubre, en la que será la primera visita de la histórica agrupación británica a nuestro país.