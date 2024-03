Tras conocerse la muerte de Akira Toriyama, los primeros en pronunciarse fueron los miembros del denominado Big Three del mundo del manga, Eiichiro Oda y Masashi Kishimoto, creadores de “One Piece” y “Naruto”, respectivamente. Ellos, junto al creador de “Dragon Ball”, formaron el grupo más importante de la industria.

A través de un extenso comunicado, Kishimoto se despidió de Toriyama con emotivas palabras, calificándolo de maestro y lamentando su pronta partida.

“Cuando nos conocimos por primera vez estaba tan nervioso que no pude pronunciar palabra. Aún así, después de reunirnos innumerables veces en el comité del premio Tezuka, superé mis miedos y mantuvimos un montón de conversaciones. Oda y yo volvíamos a ser niños cada vez que hablábamos de ‘Dragon Ball’. Parecía que competíamos por ver quién era más fan y no he olvidado cómo nos mirabas y sonreías un poco avergonzado al vernos”, escribió Kishimoto.

“Hoy he recibido la noticia de la muerte de mi maestro. Siento un sentimiento de pérdida aún más grande que cuando ‘Dragon Ball’ terminó. No sé cómo lidiaré con este agujero en mi corazón. Ahora ni siquiera puedo leer ‘Dragon Ball’. Todo el mundo esperaba tu trabajo con ansia. Ojalá los deseos de ‘Dragon Ball’ existieran. Quizás sea egoísta, pero estoy tan triste. Gracias, Toriyama por tu trabajo durante más de 45 años. Gracias por tus esfuerzos y trabajo duro. Los miembros restantes de tu familia hemos quedado profundamente heridos. Por favor, cuídate y descansa en paz”, añadió.

Como se recuerda, el dibujante japonés de manga, Akira Toriyama, autor de la serie “Dragon Ball”, falleció a los 68 años a causa de un derrame cerebral agudo, según anunció Bird Studio en un comunicado difundido en redes sociales.

Bird Studio explicó que el funeral del autor ya ha tenido lugar entre sus familiares y allegados, y pidió al público abstener de enviar flores u otras ofrendas de condolencias, “siguiendo sus deseos de tranquilidad”.

Todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre la celebración de algún tipo de evento público de despedida del autor y el estudio dijo que informará al respecto a su debido tiempo.

Nacido el 5 de abril de 1955 en la ciudad de Nagoya, en el centro de Japón, Toriyama era mundialmente conocido por obras como ‘Dragon Ball’ o ‘Dr. Slump’, y también fue el responsable del diseño de personajes de importantes títulos de la historia de los videojuegos como ‘Dragon Quest’, ‘Chrono Trigger’ o ‘Blue Dragon’, entre otros.

