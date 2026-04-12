El Comercio y Datum Internacional darán a conocer este domingo 12 de abril, a las 5 p.m., los resultados a boca de urna y conteo rápido de las elecciones generales Perú 2026.

Son 35 los candidatos presidenciales que participan en esta contienda electoral, en la que más de 27 millones de peruanos elegirán, además del nuevo jefe del Estado, a dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y cinco representantes titulares (y 10 suplentes) ante el Parlamento Andino.

Es importante mencionar que los resultados a boca de urna no son oficiales, pues son obtenidos de una encuesta realizada a los electores después de haber emitido su voto.

Los resultados oficiales de los comicios los dará a conocer la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a través de un sitio web diseñado especialmente para que los ciudadanos consulten todo sobre los comicios generales.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, indicó que ese organismo tendrá para la medianoche, luego de las elecciones, los resultados al 60% en su sitio web.

“Vamos a replegar material electoral presidencial, actas presidenciales hacia nuestros centros de cómputo para poder entregar primero el resultado presidencial, luego senadores y luego diputados y Parlamento Andino. Nosotros esperamos tener alrededor del 60 % del resultado presidencial procesado a la medianoche del mismo día de la elección”, dijo el funcionario.

Sobre cuándo se podría tener los resultados de la elección al 100%, Corvetto indicó que no podría señalar cuándo se dará esto, debido a que puede haber actas observadas que tendrían que ser revisados por el Jurado Nacional de Elecciones.

Las elecciones generales Perú 2026 se realizan este domingo 12 de abril en el horario de 7 am a 5 pm. Puedes conocer en este ENLACE tu local de votación y si eres miembro de mesa.

¿Quiénes son los candidatos presidenciales en Perú?

Distribuidos por orden alfabético de sus partidos, los aspirantes al sillón presidencial en el Perú son los siguientes:

Alfonso López Chau (Ahora Nación)

Ronald Atencio (Alianza Venceremos)

César Acuña (Alianza para el Progreso)

José Williams (Avanza País)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Rafael Belaúnde Llosa (Libertad Popular)

Enrique Valderrama (Partido Aprista)

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)

Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

George Forsyth (Somos Perú)

Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Carlos Álvarez (País para Todos)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Yonhy Lescano (Cooperación Popular)

Wolfgang Grozo (Partido Político Integridad Democrática)

Vladimir Cerrón (Perú Libre)

Francisco Diez – Canseco (Partido Político Perú Acción)

Mario Vizcarra (Perú Primero)

Walter Chirinos (Partido Político PRIN)

Carlos Espá (Partido Sí creo)

Carlos Jaico (Perú Moderno)

José Luna (Podemos Perú)

Marisol Pérez Tello (Primero la gente)

Paul Jaimes (Progresemos)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

Rosario Fernández (Un camino diferente)

Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

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