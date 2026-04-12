Resumen

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(Fotos: Joel Alonzo @photo.gec)
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Por Redacción EC

El candidato presidencial y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó este domingo 12 de abril una denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por presunta “omisión de funciones” y solicitó “la detención inmediata” de dicho funcionario.

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