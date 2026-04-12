El candidato presidencial y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó este domingo 12 de abril una denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por presunta “omisión de funciones” y solicitó “la detención inmediata” de dicho funcionario.

La denuncia penal - por omisión de funciones y “permanente estado de flagrancia”- fue presentada ante el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en medio de los retrasos en la instalación de diversas mesas de sufragio y otros problemas incluso en la entrega del material electoral en Lima.

“Como viene difundiéndose de fuente abierta - medios de comunicación y generalizando en los diferentes distritos electorales de Lima, se reportan fallas en el sistema de la ONPE que retrasan la apertura de mesas; las herramientas tecnológicas implementadas, como la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), tuvieron problemas de conexión y reconocimiento de códigos, lo que impidió el inicio del proceso electoral, impidiendo el inicio del proceso electoral en los diversos locales de votación en Lima y Callao”, indica

Poco antes de conocerse la denuncia, Renovación emitió un comunicado anunciando una conferencia de prensa y adelantando que se habría incurrido en omisión de funciones, lo que comprometería la transparencia, legalidad y legitimidad de los comicios.

Además, citó el artículo 377 del Código Penal, referido a la responsabilidad de funcionarios públicos que omiten o retardan actos propios de su cargo.