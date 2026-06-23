La modelo peruana Suheyn Cipriani confirmó el inicio de su relación con el empresario Luis Felipe Zapata García, luego de que ambos fueran captados semanas atrás besándose.

Durante su participación en el programa “Sin más que decir”, la exreina de belleza aclaró que Zapata “es más que un amigo o saliente”, señalando que la relación se formalizó tras salidas iniciadas por mensajes en Instagram.

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La exparticipante del Miss Grand International All Stars 2026 explicó que ya se conocían desde hace muchos años, pero que no coincidieron previamente debido a que ambos mantenían compromisos sentimentales con otras personas.

“Con Luis nos conocimos hace muchos años, pero nunca habíamos salido, pues teníamos pareja. Es guapo e hicimos clic cuando los dos estábamos solteros”, manifestó Cipriani, quien además reveló que su actual pareja es primo paterno de Mario Irivarren.

Respecto a las imágenes donde aparece besándose con el empresario dentro del estacionamiento de su vivienda, la modelo admitió que su intención inicial era preservar el romance fuera del ojo público.

Sin embargo, descartó tener algún tipo de incomodidad con la conductora Magaly Medina, a quien le expresó su aprecio por el trato recibido.

“Es un buen chico, estamos juntos oficialmente, lo estamos intentando. Como le comenté a Jessica Newton, no por fallar nuevamente me voy a perder la oportunidad, yo creo en el amor”, enfatizó la conductora de televisión.

Suhein relata su participación en la final de Miss Grand Stars, donde llegó al top 10 y lució un vestido de gala azul y plateado. También explica el contratiempo que sufrió cuando se le rompió el cierre antes de salir a escena.

Al recordar sus relaciones con el cantante César Vega y el ‘streamer’ Macarius, la exreina de belleza admitió que en sus tres compromisos anteriores aceleró los procesos y los expuso demasiado rápido, por lo que ahora prefiere resguardar su privacidad.

Finalmente, Cipriani restó importancia al pasado de Zapata García, indicando que el empresario mantuvo un noviazgo de cinco años con la modelo Samantha Batallanos que concluyó hace una década, manteniendo actualmente una relación de amistad cordial.

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