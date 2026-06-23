"Es un buen chico, estamos juntos oficialmente, lo estamos intentando", dijo la modelo confirmando su nuevo romance | (Foto: Instagram / @suheyncipriani)
"Es un buen chico, estamos juntos oficialmente, lo estamos intentando", dijo la modelo confirmando su nuevo romance | (Foto: Instagram / @suheyncipriani)
Por Redacción EC

La modelo peruana Suheyn Cipriani confirmó el inicio de su relación con el empresario Luis Felipe Zapata García, luego de que ambos fueran captados semanas atrás besándose.

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