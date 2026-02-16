Suheyn Cipriani no puede contener las lágrimas al confesar que aún ama y extraña a Macarius

Tras anunciar su repentina ruptura, Suheyn Cipriani reapareció en sus redes sociales para confesar, entre lágrimas, que extraña a Macarius (Diego Aguilar) y que, pese a su separación, todavía está enamorada del creador de contenido.

En su confesión, Suheyn Cipriani dejó en claro que atraviesa por un momento complicado tras su separación y confesó que está muy enamorada del creador de contenido; sin embargo, aclaró que no puede dejar de trabajar por ello.

“Sí, estoy triste, ya me vieron llorar porque me da pena, lo extraño y claro que estoy enamorada, pero así se han dado las cosas, como estoy deprimida el viernes cerré mi TikTok e Instagram y una amiga me llamó para cuadrarme y me dijo ‘tú trabajas con tus redes sociales, así que desah… y sigue en lo tuyo, llora lo que tengas que llorar y punto’”, contó.

“Por eso, sigo con mis ‘lives’, trabajando. Muchos me cuestionan porque lo cuento todo en las redes sociales, pero soy transparente, mi psicóloga me ha dicho que la estoy volviendo loca (ríe), es que yo me deprimo con facilidad”, agregó.

Por su parte, Macarius también recurrió a sus redes sociales para revelar sus sentimientos y asegurar que aún está enamorado de Suheyn Cipriani.

“Solo puedo decir que estoy enamorado de ella, que la extraño y la quiero mucho, pero a ella no le digan nada, por favor, no la molesten, es una gran persona… Ahorita no sé qué hacer, no quiero llamarla porque me puede reñir y me asusta cuando lo hace, no puedo viajar a Lima, si algo le dicen yo me desaparezco de su vida”, dijo.

Como se recuerda, Suheyn Cipriani y Macarius anunciaron su relación hace algunas semanas y tenían planeado celebrar San Valentín en Arequipa; sin embargo, todo cambió tras su inesperada separación.