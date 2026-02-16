Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La modelo se pronunció tras separarse del 'streamer'. (Foto: Captura de video)
La modelo se pronunció tras separarse del 'streamer'. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

Tras anunciar su repentina ruptura, Suheyn Cipriani reapareció en sus redes sociales para confesar, entre lágrimas, que extraña a Macarius (Diego Aguilar) y que, pese a su separación, todavía está enamorada del creador de contenido.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Suheyn Cipriani no puede contener las lágrimas al confesar que aún ama y extraña a Macarius
Farándula

Suheyn Cipriani no puede contener las lágrimas al confesar que aún ama y extraña a Macarius

Laura Spoya da detalles de su operación a la columna: “Me han puesto tres clavos en la espalda”
Farándula

Laura Spoya da detalles de su operación a la columna: “Me han puesto tres clavos en la espalda”

Laura Spoya: Captan a sujeto retirando cosas de su auto tras accidente
Farándula

Laura Spoya: Captan a sujeto retirando cosas de su auto tras accidente

Melissa Klug confirma reconciliación con Jesús Barco por San Valentín: “Un 14 más a tu lado”
Farándula

Melissa Klug confirma reconciliación con Jesús Barco por San Valentín: “Un 14 más a tu lado”