Suheyn Cipriani revela el duro momento en que Macarius acabó la relación: “En cumpleaños de mi hija”

La conductora de televisión Suheyn Cipriani ha sorprendido a sus seguidores al confirmar el fin de su breve pero mediático romance con el streamer Macarius. En una reciente transmisión en vivo, la exmiss Perú no solo oficializó su soltería, sino que expresó su decepción por la falta de tacto del influencer al elegir el momento para la ruptura, dejando claro que el vínculo llegó a su punto final de manera unilateral.

El anuncio ha generado un gran revuelo en redes sociales, especialmente por la coincidencia de la separación con un evento familiar significativo para la modelo. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿EN QUÉ CONTEXTO DECIDIÓ MACARIUS TERMINAR EL ROMANCE CON SUHEYN CIPRIANI?

La actual presentadora del espacio “Esto, sí es amor” describió como una actitud insensible el hecho de que el creador de contenido rompiera con ella justamente cuando celebraba el cumpleaños de su pequeña hija.

Cipriani, de 29 años, lamentó que el tiktoker no tuviera la empatía de considerar los sentimientos ajenos antes de actuar en una fecha tan especial. “Creo que hacer las cosas así justo en el cumpleaños de mi hija fue un poco cruel”, manifestó la modelo durante una transmisión por TikTok, donde a pesar del mal rato, intentó mantener una postura firme frente a su audiencia, según recoge el diario La República.

Respecto a las causas exactas que alejaron al tiktoker, Suheyn prefirió no profundizar en el tema y concluyó con una frase contundente: “Estoy bien, estoy soltera, es lo único que tienen que saber y ya”.

¿CUÁL ES LA POSTURA DEL STREAMER ANTE LAS DECLARACIONES DE LA MODELO?

Hasta el momento, el creador de contenido ha optado por el silencio absoluto respecto a su separación de la exreina de belleza. Pese a que el noviazgo implicaba un esfuerzo logístico considerable, con constantes traslados desde Arequipa a Lima, el joven ha preferido no emitir comentarios sobre los motivos que lo llevaron a distanciarse. En su cuenta de Instagram, se ha limitado a subir historias que no guardan relación con su situación sentimental.

Macarius.

¿QUIÉNES SON SUHEYN CIPRIANI Y MACARIUS?

Rashia Suheyn Cipriani Noriega es una psicóloga y modelo que hizo historia al ser la primera peruana en ganar el Miss Eco Internacional en 2019, aunque perdió la corona tras quedar embarazada. En 2023, marcó un hito en el Miss Perú al ser de las primeras madres en competir, logrando el puesto de primera finalista. Actualmente, combina su carrera en el modelaje con la conducción del pódcast ‘La Manada’ junto a figuras como Mario Irivarren y Laura Spoya.

Por otro lado, Macarius es el seudónimo con el que se conoce a Diego Aguilar Carbajal, un creador de contenido y streamer peruano que se ha hecho popular por sus transmisiones en plataformas digitales, donde comparte desde gameplay y charlas hasta momentos personales que generan conversación entre sus seguidores. Su estilo directo y su presencia constante en redes le han permitido construir una comunidad amplia, convirtiéndolo en una figura reconocida dentro del entretenimiento en línea en el país.