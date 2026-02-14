Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Suheyn Cipriani revela el duro momento en que Macarius acabó la relación: “En cumpleaños de mi hija” | Composición EC: @suheyncipriani / @macarius2.0
Por José Templo

La conductora de televisión Suheyn Cipriani ha sorprendido a sus seguidores al confirmar el fin de su breve pero mediático romance con el streamer Macarius. En una reciente transmisión en vivo, la exmiss Perú no solo oficializó su soltería, sino que expresó su decepción por la falta de tacto del influencer al elegir el momento para la ruptura, dejando claro que el vínculo llegó a su punto final de manera unilateral.

