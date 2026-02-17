Gabriel Calvo confirma relación con ‘Majo con Sabor’: “Para el amor no hay edad”

Resumen

Gabriel Calvo confirma relación con la influencer ‘Majo con Sabor’. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El actor Gabriel Calvo, de 52 años, reveló en el podcast “Alacocina TV” que inició una relación sentimental con la chef e influencer María José Vigil Checa, también conocida como ‘Majo con sabor’, de 25 años.

