Gabriel Calvo confirma relación con ‘Majo con Sabor’: “Para el amor no hay edad”

El actor Gabriel Calvo, de 52 años, reveló en el podcast “Alacocina TV” que inició una relación sentimental con la chef e influencer María José Vigil Checa, también conocida como ‘Majo con sabor’, de 25 años.

El recordado actor de “Torbellino” empezó su programa de cocina virtual con la buena noticia de su relación y contando que le llegó el amor.

“Ya lo he adelantado, estoy enamorado y ¿por qué no?, de eso se trata", dijo el actor en su programa virtual.

“Aprovecho para mandarle un beso grande a Majito, mi novia linda”, agregó Gabriel Calvo, quien confirmó su romance con la joven influencer.

Tras estas declaraciones, el programa “Magaly TV, la firme” conversó con el actor y confirmó su romance con ‘Majo con sabor’. “Es mi novia. Estoy contento, estoy feliz. Para mí, para el amor no hay edad”, declaró.

De esta manera, Gabriel Calvo confirmó su romance con la influencer que anteriormente estuvo con el chico reality Gino Assereto.