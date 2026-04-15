La tensión mediática entre María Pía Vallejos y Maju Mantilla se ha intensificado luego de que ambas ofrecieran versiones opuestas sobre su vínculo con Gustavo Salcedo. Todo se intensificó cuando la exreina de belleza apareció públicamente junto a su aún esposo durante la jornada electoral y aseguró ante la prensa que mantienen una relación cercana e incluso comunicación constante, lo que fue interpretado como una posible reconciliación. Sin embargo, esta versión fue rápidamente desmentida por la veterinaria, quien lanzó declaraciones que han dejado atónitos a los seguidores de la conductora, sugiriendo que existe una negación de la realidad sentimental del empresario. Este cruce de declaraciones ha generado confusión entre seguidores y ha reavivado el interés por conocer qué ocurre realmente entre los involucrados. A continuación, te contamos qué dijo la veterinaria.

¿CUÁL FUE LA FRASE DE MARÍA PÍA VALLEJOS QUE GENERÓ IMPACTO?

La veterinaria no dudó en responder a las declaraciones de Mantilla y dejó una frase que rápidamente captó la atención pública por su contundencia. En diálogo por Instagram con el programa ‘Amor y Fuego’, remarcó que la situación sentimental del empresario ya había sido explicada y que no hay espacio para interpretaciones distintas.

“Gustavo ya fue claro y simplemente toca aceptar la realidad. (...) Las cosas siguen tal cual él las declaró”, afirmó, dejando en evidencia que respalda completamente la versión del empresario.

Con estas palabras, Vallejos marcó distancia frente a la postura de la ex Miss Mundo, sugiriendo que insistir en otra narrativa no se ajusta a lo que realmente ocurre.

¿QUÉ OPINÓ MARÍA PÍA VALLEJOS SOBRE LAS DECLARACIONES DE MAJU MANTILLA?

Lejos de evitar el tema, Vallejos reaccionó directamente a lo dicho por Mantilla, mostrando su incomodidad ante lo que considera un intento de desacreditarla. Según expresó, las circunstancias pueden llevar a tomar decisiones impulsivas, deslizando una crítica hacia la conductora.

“Situaciones desesperadas hacen que uno tome medidas desesperadas. Invalidarme es una de ellas”, manifestó, dejando entrever que no está de acuerdo con la versión difundida por la exreina de belleza.

¿QUÉ DIJO SOBRE LA RELACIÓN ENTRE SALCEDO Y MAJU MANTILLA?

En medio de las especulaciones, Vallejos también se refirió al vínculo que mantiene Gustavo Salcedo con la madre de sus hijos, dejando en claro que entiende la cercanía entre ambos.

“No pretendo que porque él salga conmigo deje de tener contacto con la mamá de sus hijos. Eso sería ilógico”, explicó para el podcast ‘Q’ Bochinche’, adoptando una postura que reconoce la dinámica familiar existente.

Con estas declaraciones, buscó descartar cualquier conflicto relacionado con celos o incomodidad por la relación entre Salcedo y Mantilla, señalando que esa conexión forma parte de una realidad que no pretende cambiar.

¿QUÉ POSTURA ADOPTÓ FRENTE A SU PROPIA RELACIÓN?

A pesar de mostrarse segura en sus afirmaciones, Vallejos también dejó en claro que mantiene una actitud prudente respecto a su vínculo con el empresario. Según indicó, no está dispuesta a ignorar posibles señales de alerta.

“No pongo las manos al fuego por nadie”, sostuvo para el podcast ‘Q’ Bochinche’, evidenciando que mantiene cierta reserva emocional.

Además, aseguró que, si se presenta una situación que no encaje con lo que espera, tomará una decisión firme. “Si pasa algo que no se ajuste a mis expectativas, seré la primera en terminarlo”, afirmó.

Finalmente, rechazó la idea de que Salcedo esté jugando con ambas partes, argumentando que sus declaraciones públicas no tendrían sentido si ese fuera el caso, lo que refuerza su confianza en la versión que defiende, según informa La República.

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