“El diablo viste a la moda” (2006) elevó la fama de Anne Hathaway durante su mejor época como protagonista de comedias románticas. También marcó de por vida a Meryl Streep con el personaje de Miranda Presley, una despiadada y elegante editora de la mejor revista de modas del mundo. Y contribuyó en gran medida a las carreras de los actores Emily Blunt, Stanley Tucci y Adrian Grenier. A 18 años de su estreno, ocurre un milagro. “The Devil Wears Prada” (por su nombre en inglés) regresa con una secuela muy pronto.

Confirmado, la película será una realiza cuando los guionistas empiecen a definir detalles, según Variety. Aline Brosh McKenna empezó conversaciones antes de julio de 2024 para escribir la continuación de “The Devil Wears Prada” en una línea narrativa del personaje de Emily Blunt. Pero, si todavía no has visto la primera película o quieres repasar la trama, asegúrate de hacerlo pronto para entender cómo será “El diablo viste a la moda 2”.

La productora Fox 2000 (de 20th Century Fox) fue la encargada de producir la película hace 18 años. La mayor parte del contenido en series y películas del gigante de Disney se encuentra en su servicio de streaming, Disney+. Por lo tanto, “El diablo viste a la moda” está bajo el cobijo de esta plataforma y es uno de los títulos que se incluye recientemente en el catálogo desde la fusión con Star+.

Para ver “El diablo viste a la moda” online, es necesario la suscripción a Disney+, que tiene tres planes de pago. Los puedes revisar en este enlace. Si ya cuentas con una suscripción, solo ingresa al sitio y pon el nombre de la película en el explorador. De inmediato, aparecerá para que puedas darle clic.

¿De qué se tratará “El diablo viste a la moda”?

La película de 2006 sigue a Andrea Sachs (Anne Hathaway), una aspirante a periodista que consigue un trabajo como asistente de Miranda Priestly (Meryl Streep), la exigente y temida editora de la revista de moda, Runway, inspirada en la icónica publicación Vogue. Es la nueva Emily (Emily Blunt), la primera asistente de un puesto bastante codiciado por los jovenes profesionales. Andy lucha para adaptarse al mundo de la alta moda, mientras su vida amorosa con su novio Nate (Adrian Greiner) se desmorona, debido a las exigencias de su jefa. A medida que avanza en su carrera, Andy se enfrenta a dilemas sobre sus valores y desarrollo personal.

Sobre el “El diablo viste a la moda 2″, los creadores planean una trama sobre Miranda Priestly y Emily. Esta última era su asistente y compañera de trabajo de Andy. En la nueva versión, se quiere poner drama en la jefa de la revista y el declive de las publicaciones tradicionales. Entonces, la editora deberá acudir al personaje de Blunt, que ahora es miembro de un grupo publicitario de lujo, para pedir ayuda.

La reunión de “El diablo viste a la moda” y todos los encuentros del elenco

En 2021, el elenco de “El diablo viste a la moda” se reunión de forma virtual con Entertaiment Weekly. En el encuentro, estuvieron presentes los actores Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci y Adrian Greiner, la modelo Gisele Bündchen, la presidenta de Fox 2000 Elizabeth Gabler, el director de la primera película David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna.

Al inicio, estaba la idea de hacer una Miranda Presley más centrada en una celebridad femenina y capaz de superar los complejos, como un ejemplo de mujer a seguir. Los creadores se dieron cuenta que le faltaba un tono de “humor agudo”, dijo Weisberger. Así nació el personaje que se ha posicionado en la historia del cine.

En otro momento de la conversación, Frankel aseguró que muchas veces se mencionó el nombre de Rachel McAdams para interpretar el papel protagónico de Andy.

“Me gustó que (Miranda) no se alejara de sus partes horribles, y las partes realmente aterradoras de ella tenían que ver con que no intentaba congraciarse, que es siempre el emoliente femenino en cualquier situación en la que quieres salirte con la tuya, lo que mi amiga Carrie Fisher solía llamar ‘el apretón y la inclinación’ de todo. (Miranda) no hizo nada de eso nunca”, opinó Streep sobre su personaje con EW.

Para el público es difícil olvidar ese encuentro entre Streep, Blunt y Hathaway en los Premios Oscar 2007, donde las actrices representan a sus personajes de una forma hilarante, cuando dos de ellas estaban a punto de presentar un galardón. Para hacer un momento gracioso, Streep lanza esa mirada icónica del personaje de Miranda Presley.

Recientemente, las tres actrices se volvieron a reunir la gala de los Premios SAG nuevamente para presentar otro premio y eso creó un momento interesante de la noche en 2024. Además, Hathaway y Blunt se unieron en una conversación de “Actors on Actors” de Variety.

En esa conversación, las actrices revelaron que Streep es una persona “demasiado divertida”, pero su trabajo en el set de rodaje estaba algo lejos de eso, ya que desarrolló su actuación bajo “método”. Esto significa que, en varias ocasiones, no solo era Miranda Presley fuera de personaje, sino también fuera de la ficción. “Ella dijo que nunca lo volvería a hacer, porque nosotros estábamos en una fiesta en la otra habitación”, comentó Blunt a Hathaway.

“El diablo viste a la moda”, una historia real

La película “El diablo viste a la moda” se inspira en el libro homónimo de Lauren Weisberger, publicado en 2003. La novela se basa en las experiencias de la autora trabajando como asistente para Anna Wintour, la famosa editora de la revista “Vogue” y en quien se inspira el personaje de Miranda Presley.

Después de “El diablo viste de Prada”, la escritora Weisberger escribió al novela “La venganza viste de Prada” y “When Life Gives You Lululemons”, que trata sobre Emily.

La adaptación fílmica del libro fue una total pasarela de modas y parte de eso fue el trabajo de la diseñadora Patricia Field, quien recibió una nominación a los Oscar por su labor con trajes de diseñador. Y finalmente, si hablamos de galardones, pues también tendríamos que mencionar el Globo de Oro para Meryl Streep por ser Miranda. Si la reunión de la secuela tiene potencial, muchas cosas vendrán para este equipo de mujeres.