“Deadpool y Wolverine” (”Deadpool y Lobezno”) arrasó en taquilla con más de 400 millones de dólares a nivel global en su primera semana de estreno. En la salas de cine, muchos fanáticos aplaudieron el baile de ‘Dancepool’ durante los créditos introductorios. Es prueba de que la nueva entrega de Marvel Studios deleitó a los seguidores del UCM con su característico humor irreverente y escenas de acción con Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

El baile de Deadpool en la intro de la película marcó tendencia, ahora es un fenómeno viral y las personas quieren imitarlo. Muchos fans piensan que Reynolds fue el bailarín detrás de la máscara de color rojo de esa escena, pero eso no es verdad. Se ha generado una curiosidad sobre quién está detrás de los movimientos de ‘Dancepool’, nombrado así en las redes sociales.

El baile de Dancepool

El bailarín Nick Pauley da vida a Wade Wilson en “Deadpool y Wolverine” y funciona como el doble de acción de Ryan Reynolds en una de las escenas iniciales. El coreógrafo y consultor creativo de cine y televisión de Los Ángeles fue el encargado de crear el memorable número de baile de los créditos iniciales al ritmo de “Bye Bye Bye” de NSYNC.

Pauley compartió su experiencia en su cuenta de Instagram, después de ver la película en pantalla grande. “Fui al estreno el lunes y ver el metraje fue bastante surrealista. No recordaba lo que había improvisado entre la coreografía y fue divertidísimo verlo, y decir ‘Dios mío, ahora recuerdo haber hecho eso’”, escribió.

“Durante la filmación, me sentí como en casa. Ryan Reynolds y Shawn Levy: gracias por su aliento y entusiasmo al incorporarme en el filme. Me dio mucho propósito... una cantidad que no había sentido en mucho tiempo”, agregó Pauley al texto.

Sus comentarios reflejan la espontaneidad y el talento que aporta a cada actuación. Días después, el bailarín añadió un comentario en una historia de Instagram, donde explicaba el duro trabajo de su participación, porque el traje de Deadpool era “realmente caluroso”.

“Este clip de video conmigo bailando me hace reír, porque no sé cómo explicar que la forma en que estaba bailando me tenía cansadísimo. Cada cierta cantidad de tomas de video, debíamos tener un descanso, porque el vestuario de Deadpool se hizo realmente caluroso y el oxígeno era bajo. Y mis pies empezaban a sentirse como cemento. Pueden ver, por mis pequeños saltos, que estaba listo para gritar ‘corte’ en lugar del director”, comentó Pauley.

La escena del baile de Deadpool

El baile viral ocurre cuando Wade Wilson, quien es Deadpool, se enfrenta a varios agentes de la Autoridad de Variación Temporal (TVA). En lugar de optar por una confrontación convencional, Deadpool sorprende a sus oponentes al realizar un baile al ritmo de NSYNC. La inesperada táctica desconcierta a los agentes y proporciona un momento de alivio cómico en medio de la acción, mientras la batalla continúa en paralelo a la música.

La inclusión de esta secuencia de baile destaca el ingenio de los creadores de la película y el talento de Pauley el nivel de coreografía y resistencia, pero también subraya el estilo único de Deadpool, quien siempre encuentra formas poco convencionales de abordar situaciones peligrosas.