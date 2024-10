— La Comisión de Energía y Minas del Congreso propone “una extensión indefinida” del Reinfo (proceso para la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal) “hasta que un nuevo marco normativo prospere y entre en vigencia”. ¿Cuáles son los riesgos de que esta medida prospere?

Una extensión [del Reinfo] sin fecha de caducidad es inaceptable. Y, además, es una ampliación sin condiciones. Todos sabemos que el Reinfo, que nació como una propuesta seguramente bien intencionada, ha devenido en un instrumento que lo usan de manera ilegal y hasta criminal para comprar explosivos, ingresar a concesiones de terceros, tratar minerales en plantas que no tienen minas y, finalmente, para declarar la exportación de esa producción. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso.

Y, claramente, el titular del Reinfo es una gran minoría de una actividad económica que emplea entre 400 mil y 500 mil personas, los titulares del Reinfo son una fracción, es menos del 4%. Y son los que lucran junto con los dueños de las plantas, los que venden insumos y que no, necesariamente, son los que toman el riesgo de ingresar de manera precaria a las minas.

— En su último mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte dijo que ya habían finalizado la elaboración de la nueva ley de formalización de la pequeña minería y de la minería artesanal. Pero hasta el momento, no la presentan. ¿Al Ejecutivo le ha faltado sentido de urgencia para enfrentar a la minería ilegal?

Claro que sí. Se han hecho talleres y foros, y han recibido observaciones, comentarios, han tenido tiempo más que suficiente para presentarlo. En mi calidad de presidente del gremio minero he tenido la oportunidad de hablar con el titular del Congreso y me dijo “nosotros lo que necesitamos es recibir formalmente la propuesta del Poder Ejecutivo”. No entendemos por qué no lo presentan. Es claro que el 31 de diciembre está muy próximo y tenemos que debatir correctamente esa ley de minería artesanal y a pequeña escala, que será el vehículo que transiten todos aquellos que están haciendo actividades informales.

Lo que queremos es que el país se formalice, que las personas tengan trabajos dignos, que haya fiscalización en los temas laborales, de salud, y de seguridad. Y que haya cumplimiento de las normas ambientales y tributarias. Queremos lograr que se extraiga de esta actividad lo ilegal y lo criminal.

— El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, registra 65 visitas de mineros informales desde enero de 2023. Y, además, ha promovido leyes a favor de la minería ilegal. ¿Es la persona más idónea para conducir el Parlamento en este contexto?

Es una pregunta de ámbito político, no me corresponde esa decisión, la elección del señor Salhuana la han tomado 130 congresistas. Lo que sí es cierto es que hemos conversado con él, el hecho de que converse con otras personas no está mal, lo importante es que en su calidad de presidente del Congreso promueva el debate. No gano nada en este momento pronunciándome si es o no de mi agrado, ese no es el tema central.

— Salhuana se ha pronunciado en contra de la ampliación del Reinfo, pero el pasado fue uno de sus promotores. ¿Cree en su cambio de postura?

Mire, como repito hemos tenido la oportunidad de visitarlo a su despacho, le hemos explicado todas las aristas detrás del Reinfo, le hemos pedido que se enfoquen en las personas. Esta es una actividad que pone en riesgo a muchas personas, que generan empleos precarios, que no son de calidad y que, además, le trasladan a la sociedad los problemas ambientales. Tenemos que buscar una solución integral y sostenida, no es una varita mágica. Más que extender el Reinfo, lo que tiene que discutirse es bajo qué mecanismos vamos a formalizar esta actividad, que trazabilidad le vamos a dar a esta actividad para extraer lo ilegal y lo criminal.

— La SNMPE ha impulsado la formación del colectivo PAS (País Seguro). Este, a través de diferentes spots, ha advertido que un sector del Congreso está operando a favor de la minería ilegal. ¿Por qué cree que se da este hecho?

El colectivo PAS lo integran 34 organizaciones, está la SNMPE, también ADEX, Confiep, Comex y otros. Es decir, es un grupo muy amplio y creo que lo que trata este colectivo es hacer visible que esta actividad [la minería ilegal] tiene una externalidad muy grande, no solamente son estas personas que ingresan a concesiones de terceros a través de la violencia y esa violencia la ejercen con bandas criminales. Y esa criminalidad impune se refleja en lo que vivimos en los espacios urbanos el día de hoy. Hay una conexión entre la minería ilegal y la inseguridad ciudadana. Y es por eso que el colectivo trata de levantar la voz.

— ¿Para usted, hay un sector del Parlamento que opera a favor de la minería ilegal?

Esa respuesta la vamos a encontrar el día que se lleve a votación este tema, todo indica que hay congresistas que están promoviendo la extensión del Reinfo con condicionamientos a que la futura Ley MAPE se apruebe, con lo cual no le ponen termino al Reinfo. Todo indicaría, la versión más benigna, es que no conocen de qué se trata esta actividad y todos los perjuicios que genera a la sociedad. Y la otra versión, es que conociendo [los perjuicios] están favoreciendo a esta minoría que toma ventaja de esta legislación. Más allá de eso, vamos a mirar de cerca este debate, la votación, hará visible quiénes son los que realmente piensan en las futuras generaciones y quiénes son aquellos que la otorgan su voto a la ilegalidad y criminalidad.

— ¿La minería ilegal se ha infiltrado en el Congreso?

No tengo la evidencia, pero es obvio que esta actividad, permítame ponerla en número, el precio de la onza de oro antes de la pandemia [de Covid-19] era de US$1.300, hoy está arriba de los US$2.700, y obviamente, esta actividad no paga impuestos, se mueve en el mundo informal, por lo tanto, maneja mucho efectivo, está claro que están haciendo lobby en todos los espacios que puedan para tratar de extender esta irregularidad y que les dure todo lo que pueda. La inferencia nos dice, sí pues, los congresistas que promueven estas normas de extracción, todo indicaría que tienen alguna relación con las personas que están lucrando con esta actividad.

— El colectivo PAS También están reuniendo firmas en contra de la ampliación del Reinfo. ¿A cuántas esperan llegar? ¿Cuándo las presentarán al Parlamento?

Es un tema de día, recién hemos salido, estamos en 7.000 firmas, esperamos que ese número crezca. Pero más allá de darte un número, lo importante es hacer visible que hay un grupo de instituciones y de personas que son conscientes de que el país necesita generar espacios de empleo digno. Y esta norma, la ampliación del Reinfo, lo que está haciendo es empujar a los jóvenes sin empleo a una actividad precaria para la salud y la vida. Esa responsabilidad la van a tomar los congresistas que pongan su voto a favor.

— La Ley N°32138- que hizo nuevos cambios a la Ley contra el crimen organizado- excluye al menos 50 delitos, entre ellos minería ilegal, favorecimiento a la prostitución, rufianismo y proxenetismo. ¿Se requiere la derogación de esta norma?

Sin duda, hay una externalidad muy seria asociada a esta actividad informal [la minería ilegal]. Son espacios donde no hay Estado, donde impera la violencia y donde la manera de promover que este grupo humano siga haciendo esta actividad a través de un espacio promiscuo. Entonces, es una explicación más de por qué decimos en el colectivo PAS que hay una conexión entre la minería ilegal y la inseguridad que vemos en los espacios urbanos.

— En las últimas semanas, se han realizado tres paros, donde el principal reclamo es que el gobierno garantice el derecho a la vida. Y se ha anunciado una nueva protesta durante los días de la Cumbre APEC. ¿Su gremio respalda que se realicen manifestaciones en esas fechas?

Claramente, no hay que ser muy persuasivo para darse cuenta de que hay una agenda política, yo creo que más que protestar hay que proponer. En el tema de la minería ilegal, la propuesta es discutir la Ley MAPE, en el tema de la inseguridad ciudadana debe haber una propuesta de solución. La simple protesta, y que le añadan otros conceptos políticos, como [adelanto de] elecciones revela que no hay en el fondo el ánimo de enfocarse en la solución de la causa raíz, sino que hay una motivación política.

— ¿La presidenta Boluarte ha tenido el liderazgo que se requiere ante el desborde de la criminalidad?

¿La solución pasa por buscar una cabeza de turco? Esa no es la solución. Está claro que este gobierno es uno que se genera como consecuencia de una crisis. La crisis que se dio por la polarización de la elección [de 2021], que lleva a elegir a una persona que no estaba preparada que es el señor Castillo, que hoy está en la cárcel. Más allá de calificar, ponerle adjetivos a los problemas o el nombre de una persona, nos tenemos que abocar a una solución.