La modelo peruana Tepha Loza se pronunció recientemente sobre el vínculo actual que tiene con su hermana Melissa Loza, revelando que perdió comunicación a pesar de haberse reconciliado.

“No hay comunicación, pero le deseo lo mejor. Espero que esté bien con el trabajo, de salud y con sus dos hijas”, dijo al ser entrevistada por Trome, negando que existe algún otro conflicto que las haya separado.

El distanciamiento entre Tepha y Melissa ocurrió en 2014, cuando surgieron acusaciones sobre un coqueteo entre Melissa y el entonces novio de Tepha, Freddy Ghilardi. En una entrevista con “Amor, amor, amor”, Tepha afirmó: “El hecho de dudar de mi hermana es fuerte. Tú sabes que Melissa es bien coqueta”.

A pesar de los conflictos pasados, el programa “Esto es Guerra” se convirtió en el escenario de su reconciliación en 2021, donde ambas hermanas se encontraron y pidieron disculpas en un emotivo momento. Las lágrimas fluyeron durante el reencuentro, marcando el fin de una enemistad que había sido muy pública y dolorosa para ambas.

CONOCE MÁS: Tepha Loza y su respuesta luego que Sergio Peña le restara importancia a su relación

Tepha Loza niega retorno a “Esto es Guerra” y confirma que desea convertirse en madre





En otro tema, Tepha Loza descartó la posibilidad de regresar al reality “Esto es Guerra”. “Salí hace dos años del reality y no he regresado. ¿Si extraño la competencia? Sigo con lesiones y es lo que me impide competir”, aseguró, dejando claro que su estado físico ha influido en su decisión de no volver a la competencia televisiva.

Además, la modelo también manifestó su deseo de ser madre, indicando que anhela tener un bebé con su pareja, el empresario Mario Neumann, con quien mantiene una relación desde el 2022.

“Me muero por ser mamá, pero no quiero apresurar las cosas. Todo a su tiempo”, comentó Tepha, añadiendo que es importante que Mario se estabilice en su vida personal, ya que ya tiene dos hijos de relaciones anteriores.

MÁS INFORMACIÓN: Tepha Loza deja en el pasado a Sergio Peña y presenta a su nuevo amor en redes sociales