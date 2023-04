Desde sus cuentas de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, algunos de ellos pueden volver a poner de moda un huarique de antaño, potenciar la apertura de un nuevo local o hacer que una receta aparentemente compleja sea una experiencia visual de tal impacto, que será imposible frenar las ganas de correr a la cocina. Cuentas hay miles. El diferencial está en el estilo.

El Huancahuasi recibió al Cholo Mena donde probó su tradicional patasca, ceviche de trucha, papa a la huancaína, costillar y una variedad de bebidas. / © Victor Idrogo / Icónica

Siempre con una cámara en mano y la curiosidad para probarlo todo, los creadores de contenido gastronómico peruanos se mueven por todos los distritos de Lima, regiones y hasta el extranjero con tal de entrar al restaurante elegido, saborear su carta y comentar sus impresiones frente al celular. No son críticos culinarios ni pretenden serlo: lo que quieren es abrir el apetito de sus -cada vez más grandes- audiencias. El rubro gastronómico, por supuesto, ha respondido con agrado.

El Cholo Mena, los chicos de Acomer.pe, La Gastronauta, el ‘team’ Ariana Bolo Arce y la Foodie Viajera no pasan los 35 años, pero han dedicado buena parte de su vida a construir una sólida comunidad de fieles seguidores. Lograron convertir su gusto por comer y cocinar en un trabajo serio de tiempo completo, que les rinde muy buenos frutos. Este es su oficio, y -críticas van, críticas vienen- no pretenden cambiarlo por nada.

Me gusta este plato

La gente los reconoce por la calle y los saluda con mucha familiaridad: “¡Hola, Cholo!”, le gritan desde una movilidad escolar a Gabriel Humberto Mena Llanos, mejor conocido como el Cholo Mena, mientras cruzamos la avenida Javier Prado hacia el restaurante Huancahuasi. El objetivo es probar su famosa patasca. El calor limeño se hace intolerable, pero nada impide que el popular ‘influencer’ quiera tomar esta sopa serrana como se debe: bien caliente. Aunque afeitado, sin barba ni bigotes, solo con sus característicos lentes oscuros y camisa colorida, los mozos lo reconocen.

Somos visitó el set de Acomer.pe y conocimos junto a Alexander, Elías y Alfredo el espacio donde hacen la magia para sus sabrosas recetas. ¿Cuáles son sus planes a futuro? Aquí lo cuentan.

El Cholo Mena tiene 12 años como ‘youtuber’, pero desde hace seis comenzó a crear contenido para su canal con sus visitas a restaurantes. “Soy fanático de ir a almorzar, cenar o lo que sea. Me gusta más que jugar PlayStation, una pichanga o una juerga”, nos dice. Fue con el viralizado versus del lomo saltado más caro de Lima frente a otro más tradicional que llegó a su primer millón de vistas en pocas horas. Su fórmula era un ‘boom’. Sin proponérselo había encontrado el segmento ideal para él. “Estoy enamorado del tema, no puedo parar”, nos confiesa, mientras le agradece a sus amigos Alexander Quesquén, Elías Valdez y Alfredo Mora (de Acomer.pe) por instruirlo en el lado histórico de los platos que prueba y los insumos que se emplean en su elaboración. Nadie nace sabiendo. Como sucede con muchos especialistas en este sector, la mejor escuela es la práctica.

Alexander Quesquén, Elías Valdez y Alfredo Mora son los rostros de Acomer.pe, un canal de recetas y visitas a restaurantes con millones de seguidores. Se llevaron el premio luces 2022 en la categoría de mejor ‘influencer’ gastronómico. IG: @acomercio.pe

Eso lo conoce de sobra el trío detrás de Acomer.pe. Desde su nuevo set de grabaciones en un espacio más amplio, Alexander Quesquén nos dice que el sueño nació en 2012 , cuando los tres estudiaban cocina. “Queríamos hacer el recetario virtual más completo del Perú”, sostiene. Cuatro años después, junto a Elías Valdez, hicieron realidad su plan de tener un videorrecetario. El tiempo en pandemia fue un gran impulso para su canal y con la llegada de la cámara de Alfredo Mora lanzaron conceptos más modernos, esta vez adaptados a los jóvenes. Entre ellos, el segmento “Cocina para estudihambres” y “Bebes a la mesa” con recetas para infantes y la pequeña hija de Elías como protagonista. “¿Qué planes tienen?”, les preguntamos, y las sorpresas no faltaron: están alistando el segundo recetario, quieren abrir un restaurante este año, viajar más y consolidar el canal en Twitch. Donde come uno, comen varios.

Ingrediente secreto

Si se trata de recetas fáciles y rápidas, Stephanie Pellny -bautizada como La Gastronauta- sobresale con una serie de videos imperdibles para aprender a cocinar cientos de platos confortables: wantanes rellenos, tostadas francesas, pulpo al olivo e incluso ideas para ocasiones especiales.

La Gastronauta nos enseña a preparar rápidamente un fresco y salvador tartar de salmón acevichado.

“Siempre subía fotos de lo que probaba o preparaba en casa”, nos cuenta Pellny, cocinera de profesión y una exploradora culinaria nata. Cada imagen era un imán de comentarios de sus amistades, especialmente de quienes vivían en el extranjero. Si algo nos une a los peruanos a la distancia es, sin duda, el recuerdo de nuestra insuperable gastronomía. De ahí que las redes hayan servido para conectarnos aún más a través de la comida. Así nació “Cocina sin miedo” (CSM), un segmento con recetas de enfoque sencillo, que motivan a cocinar despojados de temores.

El canal de La Gastronauta (IG: @la_gastronauta) se caracteriza por sus recetas sencillas y rápidas. Sus videos pueden verse en IG: @elcomercio y @provechope / Alessandro Currarino

“Durante la cuarentena se convirtió en mi contenido estrella, porque presentaba recetas de platos que extrañábamos y que para muchos representan algún recuerdo feliz”, cuenta Stephanie. Una crema volteada preparada por la abuelita, o esos anticuchos de las afueras del Estadio Nacional que todos hemos probado alguna vez. La pandemia pasó, y hoy La Gastronauta cocina desde su lugar favorito: el departamento que comparte con su esposo y sus tres gatos. El espacio está muy bien iluminado, con el orden y distribución adecuados para sus videos diarios. Los proyectos más cercanos de La Gastronauta son The Top Perú, una plataforma gastronómica que buscará, por ahora, encontrar cuál es la mejor hamburguesa de Lima. Su esperado recetario también está en la puerta del horno.

David, Ariana y Ely son ‘youtubers’ del canal Ariana Bolo Arce. Su contenido está diversificado, pero prioriza reseñas de restaurantes. IG: @arianaboloarce.

Otros que tienen varios proyectos en camino son los integrantes del canal Ariana Bolo Arce. En 2014, con solo 19 años, Ariana ya era la peruana más famosa de la red social Vine (videos de un minuto). En aquel momento la entrevistamos y nos contó que crear videos era solo un ‘hobby’. Ahora, con 28, su contenido ha crecido exponencialmente y se ha diversificado: “Comenzó divirtiéndome y ahora es parte de mi trabajo”, nos dice sobre su canal en YouTube, que se caracteriza por el humor y situaciones graciosas de sus integrantes. “Estamos en el mundo gastronómico porque nos dimos cuenta de que a las personas les gustan los ‘reviews’ de restaurantes, los ‘unboxings’ de cosas novedosas y nosotros somos sus conejillos de Indias. Le decimos a nuestros seguidores: ‘Espera, lo vamos a probar, te enseñaremos cómo es y cuánto cuesta’. Desglosamos poco a poco lo que vemos con la mayor sinceridad del mundo, sea bueno o malo”, explica. Ariana no está sola: todo su contenido lo produce junto con Ely Ruiz y su hermano, David Bolo Arce. Y se vienen nuevos segmentos para este año.

Viajar para comer

Los ‘reels’ que Gabriela Vilca (IG: @foodie.viajera) publica en redes con listas de platos y nuevas experiencias se suelen compartir vía whatsapp.

Los sabores familiares no se borran fácilmente. Gabriela Vilca, conocida como la Foodie Viajera en Instagram, lo sabe de primera mano. “Mi abuelo era un sibarita, conocía todos los restaurantes y huariques de Lima”, afirma. Ese legado lo mantiene vivo desde una cuenta enfocada en difundir novedades y experiencias diferentes. Así, esta ‘foodie’ enfoca su contenido en compartir salidas y rutas que despierten la curiosidad de sus seguidores. Ha llegado a Tailandia, Cuba, la Polinesia, entre otros territorios lejanos y cercanos para experimentar su cultura y su comida callejera. “Comparto una visita con todo lo que la contextualiza, desde la entrada del restaurante hasta que me retiro. Regreso varias veces para hacer una buena recomendación”, nos dice. “Nunca me siento condicionada a postear algo en específico. El contenido que hago es totalmente propio y libre”, añade Gabriela. Vilca está entusiasmada por el futuro, con su propia agencia para elaborar experiencias y la posibilidad de retomar sus ‘tours’ culinarios por Lima y, quizá más adelante, en el extranjero.

No queda duda de que estos chicos van a comerse el mundo. //









