Conforme a los criterios de Saber más

Son los ‘influencers’ gastronómicos más populares de las redes sociales. Solo en Instagram tienen 588 mil seguidores; 4.3 millones en Facebook y 533 mil en YouTube, sin contar los millones de comentarios que le siguen a cada una de sus recetas. “Estamos a dos virales de llegar al millón de seguidores en TikTok”, nos dice Alfredo Mora, el más joven del equipo de A Comer, el recetario virtual que enseña a cocinar en minutos -o segundos- los más apetitosos platillos de nuestra infinita tradición culinaria al alcance de cualquier bolsillo.

Alfredo tiene 21 años y es el encargado de realizar los videos de las recetas que vemos a diario. Al integrarse al equipo refrescó la narrativa de los videos preocupándose de que cada plato sea una verdadera estrella de las imágenes. Nos cuenta que están logrando descifrar y conquistar al público de TikTok: “Rompe fronteras, incluso más que Instagram o Facebook”, afirma con la seguridad de conocer a su público y las redes sociales. Actualmente, es ‘roommate’ de Alexander Quesquén (33) y Elías Valdez (27), los chefs creadores de A Comer y los responsables de antojarnos un arroz con mariscos, chanchos crocantes o ceviches clásicos cada día del año. Aunque no vaticinaron el éxito, son conscientes de su poder de convocatoria e influencia en estos momentos.

LOS SABORES DE CASA

Con mucho respeto por la historia de nuestra comida, investigan, leen todo tipo de recetarios, llevan cursos y toman en cuenta los consejos que los seguidores dejan en los comentarios de sus recetas, claro, sin olvidar las primeras leyes que aprendieron en la cocina de mamá: “Siempre me gustó la cocina, desde que tengo 10 años. Cuando nació mi hermanito mi mamá me pedía que la ayudara en la cocina, y con su guía descubrí que me gustaba y siempre metía nuevos aportes”, recuerda Alexander. Ella fue parte de las primeras recetas que realizaba con Elías y los ayudó a perfeccionarlas. “Recuerdo que al inicio nuestros padres nos ayudaron un montón”, comenta Elías. “Si decíamos que haríamos picarones, el papá de Alexander ya estaba buscando hojas de higo. O mi mamá me guardaba platos, secadores, mantelitos, esas cosas pequeñas que al inicio eran difíciles de encontrar”.

Alexander Quesquén y Elías Valdez en una sesión de fotos para el libro "¡A Comer!". (Foto: Jimena Agois)

Elías nació en El Tambo, Huancayo, y estudió gastronomía. La influencia huanca se hace notar en sus recetas como caldo de mote, pachamanca o arroz colorado. Incluso, algunos productos los obtiene de sus viajes o cuando una de sus tías le trae un cordero recién beneficiado, queso fresco o papa: “¡Es otra cosa! Es un producto que tiene un sabor diferente al que llega al mercado”, dice Elías.

Escabeche de filetes de pescado al estilo A Comer. La receta completa en el libro "¡A Comer!" (Tottus, 2021). (Foto: Jimena Agois)

Ese sabor de casa, de las raíces, es el mismo que se transmite en cada una de sus recetas. De manera sencilla y didáctica Alexander y Elías enseñan cómo sacarle el jugo a los ingredientes, el paso a paso y los tips precisos. Al ver sus videos elaborados con un espíritu casero y al mismo tiempo profesional, se siente la confianza de ser capaces de lograr cocinar todos los platos y que cualquier ser humano puede convertirse en el MasterChef de su propia cocina.

“ASÍ NO LO COCINA MI MAMÁ”

La faena comienza entre las 9 y 10 de la mañana, cuando salen al mercado El Edén de San Borja para las compras del día. Preparan los ingredientes y alrededor del mediodía comienza la magia en el estudio de grabación habilitado en la terraza de su departamento o en la cocina. Las grabaciones suelen durar hasta las 5 o 6 de la tarde. A veces graban por la noche, pero la idea es que sea con luz de día. Alexander se encarga de la edición. Otros días salen con cámara en mano hacia alguna incursión a un restaurante nuevo para ellos o conocido, pues las recomendaciones de los mejores platos de las cartas y locales son también parte de su propuesta y porque sus seguidores así lo demandan.

Piensan que parte importante de su éxito es estar permanentemente subiendo contenido nuevo, muy breve y original a sus redes. Aunque es un trabajo de 24 horas durante los 7 días de la semana, divertirse mucho integra sus políticas, un ingrediente que se percibe en sus videos. También, ha sumado al crecimiento de A Comer la decisión de interactuar constantemente con sus seguidores: “Damos recomendaciones de productos, restaurantes, respondemos todo lo que nos preguntan”, nos comenta Alexander. “Parte del éxito es que dedicamos mucho trabajo a la cocina, a lo audiovisual y a la comunicación que tenemos con los seguidores”.

"¿Hay un plato más peruano que el choclo con queso", pregunta A Comer en su página de Instagram. Las respuestas de los seguidores no se hacen esperar. (Foto: Instagram A Comer)

Y así como los aman y agradecen sus recetas, también están los inevitables ‘haters’ y comentarios dañinos. ¿Cómo los sobrellevan?: “Ya estamos curtidos. Al inicio sí nos afectaba bastante, sobre todo cuando decían ‘así no lo hace mi mamá’ o ‘tu comida es una porquería’. Lo que hacemos siempre es preguntar con amabilidad por qué no le gustó la receta”, resuelve Alexander Quesquén. También, han recibido comentarios machistas, aunque precisan que cada vez son menos frecuentes.

EL SUEÑO DEL RECETARIO PROPIO

Del éxito en redes sociales pasaron a cumplir el sueño del recetario propio. El año pasado, salió del horno el libro “¡A Comer!” (Hipermercado Tottus, 2021) con las 80 recetas más populares y aclamadas por el público. Aquí se congregan los videos más vistos, recetas seleccionadas por sus propios seguidores a través de encuestas y el menú de invitados con las recetas de 11 chefs como Don Fernando y su arroz con chancho (uno de los videos más populares) o el pastel de choclo y la patita con todo de Martha Palacios.

“No es el libro clásico de entrada, fondo y postre”, nos explica Elías Valdez quien se encargó de la curaduría de las recetas. El libro está pensado en ser una guía de ayuda para resolver la clásica pregunta del día: “¿Qué cocinaré hoy?”. Así, ahora mismo podría empezar a preparar un escabeche de pescado, pollo a la cerveza, anticuchos o trucha frita con una entrada de pulpo con chimichurri o wantanes fritos especiales. Si el frío va en aumento, un aguadito o caldo de mote caen como anillo al dedo. Para coronar la tarde vendría bien preparar una quinua carretillera, unas rosquitas de manteca o una torta tres leches. Lo que el cuerpo pida. Solo hace falta abrir el libro y escoger la imagen más apetitosa.

Tortitas de choclo. (Foto: Jimena Agois)

Con un amable diseño y hermosas fotografías se encontrará fácilmente el paso a paso y tips sumamente útiles como la manera de obtener una quinua graneada o un chicharrón de pota suave y sabroso. Para mantener el espíritu de las redes sociales agregaron algunos comentarios de sus seguidores y la cantidad de Me Gusta de las recetas.

Tanto este recetario impreso como en el de las redes sociales de A Comer, Alexander, Elías y Alfredo rescatan el ingrediente más importante para cualquier receta: el cariño por lo que hacen.





LOS DATOS DE A COMER (Por Alexander Quesquén)

¿Qué le dirías a una persona que comienza a aprender a cocinar?

Vas a fallar muchas veces, pero la constancia hace que tengas éxito en una receta. Pide consejos a personas que tengan más experiencia, es lo más cercano que tenemos y llevan buena información.

3 tips para cualquier persona en la cocina

Siempre tener un cuchillo bien afilado Tener preparados caldos de pollo, pescado o res para nutrir tus comidas Cocinar productos de estación. Ir al mercado y preguntar por productos de temporada, frutas, verduras y, en base a eso, haces tus comidas diarias.

¿Cómo escoger un buen pescado sin correr el peligro de que esté malogrado?

Si puedes comprar el pescado entero es mejor, porque lo pueden filetear en tu presencia Tienes que presionar el pescado y la textura tiene que estar firme El pescado debe oler a mar

¿Cuál es tu receta perfecta de huevo frito?

Lo hago con bastante aceite de oliva y mantequilla, caliento bien la sartén y pongo el huevo ahí. Me gusta que tenga los bordes tostaditos y al centro jugoso, lo saco siempre a la inglesa. Tiene que ser huevo de corral.

MÁS DATOS

A Comer tiene página web donde, además de las recetas, encontrarán cursos de cocina: https://cursos.acomer.pe/

Su principal público está en Lima seguida por Trujillo, Piura y Arequipa

Sus seguidores tienen entre 23 y 35 años, y hay más mujeres que hombres