“¿Cómo te gusta el lomo, término medio?”, pregunta el chef de La Tabernita Criolla, Gonzalo Arbulú, mientras saltea los trozos de carne que acompañarán el tacu-tacu. La Tabernita Criolla nació hace pocos meses, es una dark kitchen (cocina enfocada en delivery) de comida criolla que se encuentra en Miraflores, pero podría estar en cualquier otro punto estratégico. Es más, podría haber una cerca a ti y puede que nunca lo notes porque recibir comensales no es parte de su concepto.

Con la cebolla crocante en la sartén, Arbulú cuenta la historia de sus inicios en la cocina. No fue casualidad su acercamiento, pero tampoco su primera opción. “No quería ser cocinero. Era muy bueno en números, así que decidí ser administrador en turismo”. Su padre era el dueño del restaurante Roxy, por esta razón Gonzalo ya conocía de cocinas y de la dinámica de gestionar un local de comida. Sin embargo, él apostó por otro lado de los servicios y fue gerente de una aerolínea, jefe de ventas en hoteles, viajó por todo el Perú, hasta que por casualidad, una oportunidad de catering lo llevó nuevamente a pararse frente a una cocina, como en los viejos tiempos. Y fue un reencuentro que perdura hasta la actualidad.

El famoso tacu-tacu con lomo saltado de Gonzalo Arbulú, es de los más pedidos. (Fotos: Alessandro Currarino / El Comercio)

¿CÓMO SUPERAR LA PANDEMIA?

Así empezó a dirigir una nueva orquesta gastronómica desde hace unos 6 años, la misma que está creciendo y generando nuevas marcas. Comenzó con una empresa familiar de catering que creció para repartir por delivery comida empacada al vacío, esta iniciativa se llamó Gonzalito Cocina. “Antes de la pandemia me encantaba hacer catering para un matrimonio o una cena entre amigos. Con mi esposa, investigamos las recetas, yo ya había viajado, había leído y tratado de hacer todos los platos habidos y por haber. Por eso, cuando llegó la pandemia, me agarró como un chef / empresario curtido en el negocio, con clientes y recetas”.

El chef Gonzalo Arbulú nos permitió entrar a su dark kitchen La Tabernita Criolla. En un pequeño espacio de unos 15 m2 que envía al día de 15 platos a más. Los fines de semana se incrementan los pedidos. (Fotos: Alessandro Currarino / El Comercio)

Precisamente, esas recetas con mucha creatividad son las que comenzó a compartir diariamente en sus redes sociales como Facebook, Instagram y, ahora, Tik Tok, generando nuevos públicos que se antojaron por los ojos y empezaron a realizar sus propios pedidos de comida empacada al vacío. Sin embargo, Gonzalito Cocina tenía un público que quería la comida de Arbulú, esa misma que se antojaba por redes, pero caliente y servida en plato para comer al instante. Para atender estas demandas nació La Tabernita Criolla, una dark kitchen especializada en comida criolla con porciones generosas basadas en las recetas de antaño con el toque personal y creaciones de Gonzalo Arbulú.

JARANA CRIOLLA POR DELIVERY

“Tratamos de trasladar a través de la comida una sensación de jarana peruana, hecha con cariño, respetando la tradición en la sazón”, nos dice el chef. En su carta encontraremos los clásicos criollos como el jugoso tacu-tacu con lomo saltado o un picante de carne muy suave cocido por 3 horas unido a la perfección con un pipián verde y arroz con choclo. Para el frío, un contundente menestrón elaborado con la receta de su padre, hecho de frejoles con un buen chorro de vino, una malaya suave y parmesano al gusto. O un manchapecho con el sabor limeño del chef, acompañado de chancho al horno y sopa seca con presa de pollo. El menú cuenta también con tallarines saltados, ají de gallina, asado, tallarines rojos, milanesa con tallarines en huancaína, aguadito de pato y otras delicias.

Los picarones de La Tabernita Criolla tienen la receta de Anita, la encargada de calientes. Llevan la misma cantidad de zapallo y camote. Cuando terminan de freírse es imposible no notar lo crocante que están. (Fotos: Alessandro Currarino / El Comercio)

¿Y de postre? Imposible olvidarlos. En La Tabernita Criolla se ofrece la famosa torta de chocolate de Gonzalito y picarones hechos con cariño con la receta de Anita Huisa, encargada de calientes y despachos. En un día promedio, Gonzalo está en la cocina desde el mediodía junto a Anita, y en la noche llega el reemplazo de Anita. Si es día de semana llegan alrededor de 15 pedidos por aplicativo y vía redes sociales, los fines de semana son mucho más.

Tras lanzar su torta de chocolate por redes se convirtió en un boom hasta la actualidad. Ofrecer tortas de varios tamaños, la más grande se llama mutante porque es para 25 porciones. (Fotos: Alessandro Currarino / El Comercio)

Pronto, abrirán nuevas dark kitchens en puntos estratégicos (como Surco) para facilitar el servicio de delivery y satisfacer mayores zonas de reparto por aplicativos como Rappi. También, comenzarán a salir los sánguches y pastas, siempre con pedidos por aplicativo y por redes sociales, especialmente Instagram. Esta red social es su mano derecha en este negocio.

“¿Extrañas el contacto con el cliente que se tiene en un restaurante? ¿El cariño que se siente cuando te dicen: qué rica tu comida?”, le preguntamos a Gonzalo Arbulú. “Al comienzo sí, pero las redes sociales me quitaron eso porque muchas veces envío la comida y me llaman para decirme lo rica que estaba. Pero no descarto, si las condiciones lo permiten, más adelante abrir un restaurante. Me lo han pedido”, recalca Gonzalo listo para recibir nuevos pedidos.

Más información

Provecho y La Tabernita Criolla realizarán un sorteo este viernes 20 de un almuerzo para dos. Solo ingresa al Instagram de Provecho (@provechope) y sigue las indicaciones.

Puedes hacer tus pedidos en La Tabernita Criolla vía Instagram: @latabernitacriolla y por Rappi. También, por Facebook o al WhatsApp 932561814.

