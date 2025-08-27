Ibai Llanos, uno de los ‘streamers’ más seguidos en el mundo de habla hispana, presentó a sus seguidores en redes sociales una nueva competencia interactiva que se desarrollará entre agosto y septiembre. Se trata de “El mundial de los desayunos”, una competencia que enfrentará la gastronomía de 16 países. Entre ellos, el Perú.

La competencia arrancó el 18 de agosto, poco después de que Ibai Llanos hiciera el anuncio en sus redes sociales. “¿Cuál es la mejor comida del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la colombiana, la argentina, la peruana, la española... Para acabar con el debate he creado El mundial de los desayunos", dijo el español sobre la contienda virtual.

Aunque Ibai Llanos no dio detalles sobre la fecha de cierre de las votaciones, estas ya han comenzado y en esta nota te iremos informando sobre los resultados.

Resultados de “El mundial de los desayunos”

Hasta el 27 de agosto del 2025, estos han sido los conteos de votos finales.

Perú vs. México

País Plato elegido Número de votos Perú Pan con chicharrón 2,1 millones de votos México Chilaquiles 1,1 millones de votos

Posteo oficial donde votar:

@ibaillanos MÉXICO vs PERÚ | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

Colombia vs. Costa Rica

País Plato elegido Número de votos Colombia Arepas 664 mil votos Costa Rica Gallo pinto 285 mil votos

Posteo oficial donde votar:

@ibaillanos COLOMBIA vs COSTA RICA | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

Francia vs. España

País Plato elegido Número de votos Francia Croissant 545 mil votos España Tostadas con jamón 454 mil votos

Posteo oficial donde votar:

@ibaillanos ESPAÑA vs FRANCIA | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

Argentina vs. Reino Unido

País Plato elegido Número de votos Reino Unido English Breakfast (sin comentario) Argentina Medialuna 613 mil votos

Posteo oficial donde votar:

@ibaillanos ARGENTINA vs REINO UNIDO | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

Ecuador vs. Guatemala

País Plato elegido Número de votos Ecuador Bolón de verde 1,9 millones de votos Guatemala Desayuno chapín 1,8 millones de votos

Posteo oficial donde votar:

@ibaillanos ECUADOR vs GUATEMALA | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

Chile vs. Japón

País Plato elegido Número de votos Chile Pan con palta 506 mil votos Japón Tamagoyaki 350 mil votos

Posteo oficial donde votar:

@ibaillanos CHILE vs JAPÓN | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

Venezuela vs. República Dominicana

País Plato elegido Número de votos República Dominicana Mangú 179 mil votos Venezuela Arepas 658 mil votos

Posteo oficial donde votar:

@ibaillanos VENEZUELA vs REPÚBLICA DOMINICANA | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

Bolivia vs. Estados Unidos

País Plato elegido Número de votos Estados Unidos Pancakes 135 mil votos Bolivia Salteñas 1 millón de votos

Posteo oficial donde votar:

@ibaillanos BOLIVIA vs EE.UU. | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

Tras el cierre de votaciones, comenzó la etapa de los cuartos de final.

Clasificados a cuartos de final

Estos son los países que se enfrentarán en la siguiente ronda:

Perú vs. Ecuador

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Argentina

España vs. Chile

@ibaillanos ECUADOR vs PERÚ | CUARTOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

¿Cómo votar?

Las votaciones de todas las competencias serán a través de la cuenta de Tiktok de Ibai Llanos, donde ganará el país que tenga más likes en el comentario del ‘streamer’.

Por ejemplo, en el enfrentamiento Perú vs. México, encontrarán en el apartado de comentarios de la publicación del ‘streamer’, los nombres de los países. Debes darle ‘Me gusta’ al que quieras respaldar:

(Foto: Ibai Llanos)

El español anunció que las votaciones contarán desde el lunes 18 de agosto (en horario español). Puedes votar ingresando a la publicación de TikTok del Perú vs. México en la cuenta de Ibai Llanos aquí y dándole ‘me gusta’ al comentario que dice Perú.

@ibaillanos MÉXICO vs PERÚ | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

¿Qué países compiten?

Los 16 países en competencia son: Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia, Perú, México, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Guatemala, Ecuador, Japón, Chile, Venezuela y República Dominicana.

Mundial de los desayunos de Ibai Llanos.

Cuéntanos, ¿ya votaste por tu favorito?