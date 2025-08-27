Ibai Llanos, uno de los ‘streamers’ más seguidos en el mundo de habla hispana, presentó a sus seguidores en redes sociales una nueva competencia interactiva que se desarrollará entre agosto y septiembre. Se trata de “El mundial de los desayunos”, una competencia que enfrentará la gastronomía de 16 países. Entre ellos, el Perú.
La competencia arrancó el 18 de agosto, poco después de que Ibai Llanos hiciera el anuncio en sus redes sociales. “¿Cuál es la mejor comida del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la colombiana, la argentina, la peruana, la española... Para acabar con el debate he creado El mundial de los desayunos", dijo el español sobre la contienda virtual.
Aunque Ibai Llanos no dio detalles sobre la fecha de cierre de las votaciones, estas ya han comenzado y en esta nota te iremos informando sobre los resultados.
Resultados de “El mundial de los desayunos”
Hasta el 27 de agosto del 2025, estos han sido los conteos de votos finales.
- Perú vs. México
|País
|Plato elegido
|Número de votos
|Perú
|Pan con chicharrón
|2,1 millones de votos
|México
|Chilaquiles
|1,1 millones de votos
Posteo oficial donde votar:
- Colombia vs. Costa Rica
|País
|Plato elegido
|Número de votos
|Colombia
|Arepas
|664 mil votos
|Costa Rica
|Gallo pinto
|285 mil votos
Posteo oficial donde votar:
- Francia vs. España
|País
|Plato elegido
|Número de votos
|Francia
|Croissant
|545 mil votos
|España
|Tostadas con jamón
|454 mil votos
Posteo oficial donde votar:
- Argentina vs. Reino Unido
|País
|Plato elegido
|Número de votos
|Reino Unido
|English Breakfast
|(sin comentario)
|Argentina
|Medialuna
|613 mil votos
Posteo oficial donde votar:
- Ecuador vs. Guatemala
|País
|Plato elegido
|Número de votos
|Ecuador
|Bolón de verde
|1,9 millones de votos
|Guatemala
|Desayuno chapín
|1,8 millones de votos
Posteo oficial donde votar:
Chile vs. Japón
|País
|Plato elegido
|Número de votos
|Chile
|Pan con palta
|506 mil votos
|Japón
|Tamagoyaki
|350 mil votos
Posteo oficial donde votar:
Venezuela vs. República Dominicana
|País
|Plato elegido
|Número de votos
|República Dominicana
|Mangú
|179 mil votos
|Venezuela
|Arepas
|658 mil votos
Posteo oficial donde votar:
Bolivia vs. Estados Unidos
|País
|Plato elegido
|Número de votos
|Estados Unidos
|Pancakes
|135 mil votos
|Bolivia
|Salteñas
|1 millón de votos
Posteo oficial donde votar:
Tras el cierre de votaciones, comenzó la etapa de los cuartos de final.
Clasificados a cuartos de final
Estos son los países que se enfrentarán en la siguiente ronda:
- Perú vs. Ecuador
- Venezuela vs. Colombia
- Bolivia vs. Argentina
- España vs. Chile
¿Cómo votar?
Las votaciones de todas las competencias serán a través de la cuenta de Tiktok de Ibai Llanos, donde ganará el país que tenga más likes en el comentario del ‘streamer’.
Por ejemplo, en el enfrentamiento Perú vs. México, encontrarán en el apartado de comentarios de la publicación del ‘streamer’, los nombres de los países. Debes darle ‘Me gusta’ al que quieras respaldar:
El español anunció que las votaciones contarán desde el lunes 18 de agosto (en horario español). Puedes votar ingresando a la publicación de TikTok del Perú vs. México en la cuenta de Ibai Llanos aquí y dándole ‘me gusta’ al comentario que dice Perú.
¿Qué países compiten?
Los 16 países en competencia son: Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia, Perú, México, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Guatemala, Ecuador, Japón, Chile, Venezuela y República Dominicana.
Las rondas de enfrentamientos se darán de esta manera en los octavos de final:
- Argentina vs. Reino Unido
- España vs. Francia
- Estados Unidos vs. Bolivia
- Japón vs. Chile
- Ecuador vs. Guatemala
- Perú vs. México
- Colombia vs. Costa Rica
- Venezuela vs. República Dominicana
Cuéntanos, ¿ya votaste por tu favorito?
