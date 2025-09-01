Venezuela ya está en la semifinal del Mundial de desayunos de Ibai Llanos y su pase se logró tras una de las mejores votaciones en lo que va del torneo. Y es que el versus protagonizado por la ‘vinotinto’ ante la ‘tricolor’ fue uno de los que más movimiento generó a nivel digital con .

Los votos a favor de Venezuela bordearon los 3 millones entre las plataformas TikTok, Instagram y YouTube, siendo la primera donde las arepas venezolanas promediaron su puntaje más alto 1,9 millones de ‘likes’.

(Captura de pantalla)

Por su parte, Colombia logró un total de 1.764.000 millones de fotos en todas las redes sociales de Ibai Llanos. De esta manera, quedó eliminada de la competencia.

(Captura de pantalla)

Cabe destacar que el versus entre Venezuela y Colombia fue el segundo con más reproducciones en la cuenta de TikTok de Ibai Llanos con un total de 47,8 millones de reproducciones; siendo superado solo por el Perú vs. Ecuador que tuvo el récord de 130,7 millones de visualizaciones.

¿A qué país se enfrentará Venezuela?

En las semifinales del Mundial de desayunos, Venezuela se enfrentará a Bolivia, país que acaba de derrotar a Argentina.

De ganar este versus, Venezuela lograría su pase a la final y se enfrentará al vencedor del versus que disputan Perú vs. Chile.

Este es el ‘fixture’ de la contienda.

Fixture de la semifinal del Mundial de desayunos de Ibai Llanos.

Venezuela compite en el Mundial de desayunos de Ibai Llanos con la arepa reina pepiada con empanada de carne mechada.