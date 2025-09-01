El Mundial de desayunos de Ibai Llanos llegó a su etapa de semifinales y Perú, Chile, Venezuela y Bolivia son los cuatro países clasificados. Todos ellos lograron vencer en sus rondas; sin embargo, el Perú fue el país que logró movilizar la mayor cantidad de votaciones de todos los versus.
MIRA: Receta de arroz con leche de Teresa Ocampo
En su cuenta oficial de TikTok, el creador de contenidos había calificado como “una locura” de “otro nivel” lo acontecido en la contienda virtual entre Perú y Ecuador en los cuartos de final.
Newsletter Provecho
Y es que a su paso por este mundial, los internautas peruanos han demostrado que, cuando se lo proponen, son imbatibles. A continuación un repaso a las cifras de Perú en el Mundial de desayunos
Votaciones históricas de Perú
El Mundial de desayunos de Ibai Llanos arrancó el 18 de agosto con 16 países en competencia. En su primera ronda, por los octavos de final, Perú se enfrentó a México. Estos fueron los resultados del duelo:
|Resultados de Perú en octavos de final
|Perú: 2,1 millones de votos
|México: 1,1 millones de votos
“Los peruanos están mal de la cabeza, esto no para de hablarse en Perú, ha salido en la televisión y tiene más de un millón y medio de likes”, dijo Ibai Llanos tras esta primera ronda.
Tras imponerse a México, Perú se enfrentó a Ecuador en cuartos de final. Estos fueron los resultados del duelo, contando todas las plataformas:
|País
|Votos en TikTok
|Votos en Instagram
|Votos en YouTube
|Perú
|4,9 millones
|3 millones
|261 mil
|Ecuador
|4,7 millones
|2,9 millones
|258 mil
Además, el video del versus de Perú vs. México tuvo un total de 26,9 millones de reproducciones, mientras que el de Perú vs. Ecuador un total de 130,7 millones.
Estos han sido los videos más vistos del Mundial de desayunos de Ibai Llanos, hasta la fecha:
- Perú vs. Ecuador (130,7 millones de vistas)
- Colombia vs. Venezuela (47,8 millones de vistas)
- Perú vs. México (44,7 millones de vistas)
- Argentina vs. Bolivia (37,9 millones de vistas)
- Guatemala vs. Ecuador (37,7 millones de vistas)
- España vs. Chile (34,7 millones de vistas)
- México vs. Perú (26,9 millones de vistas)
- Estados Unidos vs. Bolivia (23 millones de vistas)
- Venezuela vs. República Dominicana (22,3 millones de vistas)
- Colombia vs. Costa Rica (19,1 millones de vistas)
- Japón vs. Chile (17,6 millones de vistas)
- Francia vs. España (17,4 millones de vistas)
- Reino Unido vs. Argentina (13,2 millones de vistas)
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Las mejores papas rellenas de Lima? La historia del famoso puesto en el Mercado de Magdalena
- ¿El mejor pan con pollo de Lima? 5 opciones imperdibles para los amantes de este clásico
- Conoce al peruano que se hará cargo de La Mar Madrid, el nuevo restaurante de Gastón Acurio
- ¿Una cafetería de “Harry Potter” en Lima? Así es la propuesta en San Isidro inspirada en el famoso mago
Contenido sugerido
Contenido GEC