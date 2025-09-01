Perú se impuso a Ecuador en el Mundial de desayunos de Ibai Llanos.
El Mundial de desayunos de llegó a su etapa de semifinales y Perú, Chile, Venezuela y Bolivia son los cuatro países clasificados. Todos ellos lograron vencer en sus rondas; sin embargo, el Perú fue el país que logró movilizar la mayor cantidad de votaciones de todos los versus.

En su cuenta oficial de TikTok, el creador de contenidos había calificado como lo acontecido en la contienda virtual entre Perú y Ecuador en los cuartos de final.

Y es que a su paso por este mundial, los internautas peruanos han demostrado que, cuando se lo proponen, son imbatibles. A continuación un repaso a las cifras de Perú en el Mundial de desayunos

Votaciones históricas de Perú

El Mundial de desayunos de Ibai Llanos arrancó el 18 de agosto con 16 países en competencia. En su primera ronda, por los octavos de final, Perú se enfrentó a México. Estos fueron los resultados del duelo:

Resultados de Perú en octavos de final
Perú: 2,1 millones de votos
México: 1,1 millones de votos

“Los peruanos están mal de la cabeza, esto no para de hablarse en Perú, ha salido en la televisión y tiene más de un millón y medio de likes”, dijo Ibai Llanos tras esta primera ronda.

Tras imponerse a México, Perú se enfrentó a Ecuador en cuartos de final. Estos fueron los resultados del duelo, contando todas las plataformas:

PaísVotos en TikTokVotos en InstagramVotos en YouTube
Perú4,9 millones3 millones261 mil
Ecuador4,7 millones2,9 millones258 mil

Además, el video del versus de Perú vs. México tuvo un total de 26,9 millones de reproducciones, mientras que el de Perú vs. Ecuador un total de 130,7 millones.

Estos han sido los videos más vistos del Mundial de desayunos de Ibai Llanos, hasta la fecha:

  • Perú vs. Ecuador (130,7 millones de vistas)
  • Colombia vs. Venezuela (47,8 millones de vistas)
  • Perú vs. México (44,7 millones de vistas)
  • Argentina vs. Bolivia (37,9 millones de vistas)
  • Guatemala vs. Ecuador (37,7 millones de vistas)
  • España vs. Chile (34,7 millones de vistas)
  • México vs. Perú (26,9 millones de vistas)
  • Estados Unidos vs. Bolivia (23 millones de vistas)
  • Venezuela vs. República Dominicana (22,3 millones de vistas)
  • Colombia vs. Costa Rica (19,1 millones de vistas)
  • Japón vs. Chile (17,6 millones de vistas)
  • Francia vs. España (17,4 millones de vistas)
  • Reino Unido vs. Argentina (13,2 millones de vistas)

