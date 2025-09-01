El Mundial de desayunos de Ibai Llanos llegó a su etapa de semifinales y Perú, Chile, Venezuela y Bolivia son los cuatro países clasificados. Todos ellos lograron vencer en sus rondas; sin embargo, el Perú fue el país que logró movilizar la mayor cantidad de votaciones de todos los versus.

En su cuenta oficial de TikTok, el creador de contenidos había calificado como “una locura” de “otro nivel” lo acontecido en la contienda virtual entre Perú y Ecuador en los cuartos de final.

Y es que a su paso por este mundial, los internautas peruanos han demostrado que, cuando se lo proponen, son imbatibles. A continuación un repaso a las cifras de Perú en el Mundial de desayunos

Votaciones históricas de Perú

El Mundial de desayunos de Ibai Llanos arrancó el 18 de agosto con 16 países en competencia. En su primera ronda, por los octavos de final, Perú se enfrentó a México. Estos fueron los resultados del duelo:

Resultados de Perú en octavos de final Perú: 2,1 millones de votos México: 1,1 millones de votos

“Los peruanos están mal de la cabeza, esto no para de hablarse en Perú, ha salido en la televisión y tiene más de un millón y medio de likes”, dijo Ibai Llanos tras esta primera ronda.

Tras imponerse a México, Perú se enfrentó a Ecuador en cuartos de final. Estos fueron los resultados del duelo, contando todas las plataformas:

País Votos en TikTok Votos en Instagram Votos en YouTube Perú 4,9 millones 3 millones 261 mil Ecuador 4,7 millones 2,9 millones 258 mil

Además, el video del versus de Perú vs. México tuvo un total de 26,9 millones de reproducciones, mientras que el de Perú vs. Ecuador un total de 130,7 millones.

Estos han sido los videos más vistos del Mundial de desayunos de Ibai Llanos, hasta la fecha: