Antes de las cebicherías de moda, de las barras nikkei y de los restaurantes de cocina de autor, hubo mesas familiares coronadas por una fuente de arroz chaufa humeante, platos al centro y una costumbre que sigue intacta: compartir. El chifa forma parte de la vida cotidiana de los peruanos desde hace generaciones y, quizás por eso mismo, pocas cocinas representan tan bien la capacidad del país para transformar influencias extranjeras en algo único.

Ese espíritu de diversidad y encuentro también inspira una de las principales novedades de los Premios Somos 2026. Este año, varias categorías amplían su lista de candidatos de diez a quince nominados, una decisión que busca reflejar mejor la riqueza de propuestas que existe actualmente en la gastronomía peruana. El cambio alcanza a los rubros de mejor pollería, mejor panadería, mejor restaurante peruano en el extranjero, mejor cafetería de especialidad del Perú y, por supuesto, mejor chifa, categoría que celebra una de las tradiciones culinarias más arraigadas en el país.

La historia del chifa comenzó con el arribo de miles de migrantes chinos, principalmente cantoneses, durante el siglo XIX. Con ellos llegaron técnicas de cocción, ingredientes y formas de entender la comida que, al encontrarse con los productos locales y las costumbres peruanas, dieron origen a una de las expresiones gastronómicas más exitosas y queridas del Perú. El resultado fue una cocina mestiza que encontró en el wok, el sillao, el arroz y el kion algunos de sus símbolos más reconocibles.

Hoy es difícil imaginar la gastronomía peruana sin platos como el arroz chaufa, el tallarín saltado, el aeropuerto, los wantanes o las innumerables combinaciones que han surgido a lo largo de las décadas. Desde versiones sencillas y reconfortantes hasta preparaciones más elaboradas con mariscos, pato, cerdo o salchicha china, el universo chifero ha demostrado una capacidad inagotable para adaptarse a los gustos y tiempos.

Pero el chifa contemporáneo va mucho más allá de sus clásicos. En los últimos años, numerosos restaurantes han recuperado recetas tradicionales de distintas regiones de China, ampliando la experiencia para un público cada vez más curioso. Por eso, en muchos establecimientos conviven dos experiencias: la tradicional selección de platos chifa que todos reconocemos y una propuesta más cercana a la cocina china original, donde aparecen preparaciones menos conocidas, sopas, carnes, pescados al vapor y una amplia variedad de dim sum, conocidos como bocaditos chinos.

(Foto: Maricé Castañeda/ Heroina Studio) / Heroina Estudio

Toda esa riqueza se refleja en los quince nominados de esta edición. Algunos son referentes históricos que han acompañado a varias generaciones; otros representan nuevas formas de interpretar el legado tusán. Entre ellos destaca Chifa Titi, ganador de la categoría en los últimos tres años, un logro que confirma su lugar entre los favoritos del público.

La pregunta ahora es inevitable: ¿podrá revalidar el título una vez más o veremos a un nuevo ganador? Con una lista más amplia y diversa que nunca, serán los votantes quienes tengan la última palabra para decidir cuál es el mejor chifa de Lima este 2026.

Los nominados a Mejor chifa 2026

Chifa Internacional

Chifa Mi Amigo

Chung Tong

Four Seas

Hakka

Hou Wha

Kion

Lung Fung

Madam Tusán

Master Kong

O-MEI

Shi-Nuá

Song Restaurante

Titi

Wong King

¡Ya puedes votar por tus favoritos! Entra a la web de los Premios Somos con este enlace. La votación estará abierta hasta mediados de julio.