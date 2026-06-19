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Conoce a los nominados en la categoría Mejor chifa del 2026.
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Por Pierina Denegri Davies

Antes de las cebicherías de moda, de las barras nikkei y de los restaurantes de cocina de autor, hubo mesas familiares coronadas por una fuente de arroz chaufa humeante, platos al centro y una costumbre que sigue intacta: compartir. El chifa forma parte de la vida cotidiana de los peruanos desde hace generaciones y, quizás por eso mismo, pocas cocinas representan tan bien la capacidad del país para transformar influencias extranjeras en algo único.

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